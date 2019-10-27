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夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37聯合報 記者黃宣翰／即時報導

邱姓女子和先生感情不睦，邱夫約5年前提起離婚訴訟，開始分居迄今，他並於4年前發現妻子到婦產科診所就診拿藥，藥效為分娩、流產後子宮止血，憤而控告妻子涉嫌通姦；邱女在警詢時供稱，她從2012年初開始和先生就沒有性生活，在檢方偵查和法院審理時又改口，在分居期間和先生發生性行為懷孕，台南地院法官以邱女前後供詞不一，不採信她的說法，依通姦罪判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

法官認為，邱女前後供詞不一，且長期處於分居狀態，夫妻情份已失，何能再承歡魚水，實難想像，也與常理不符，如果邱女是和先生發生性交行為而受孕，為何不曾將懷孕與流產一事告知先生，卻獨自一人面對懷孕與流產，認定邱女所說為卸責之詞，認定邱女違反通姦罪。

邱姓先生指控說，他和妻子感情不睦，2014年3月提起離婚訴訟，且開始分居至今，妻子竟於2015年6、7 月間某日，和姓名不詳成年男子發生性行為而受孕。他於去年9 月下旬，發現妻子2015年8月曾到王姓婦產科診所就診，該日藥品明細中列有藥品，而其藥效為分娩、 流產後之子宮止血，向妻子提告通姦。

法官審酌，邱女雖和先生感情不睦，然既仍有婚姻關係，自應對婚姻忠誠，竟未能尊重與先生婚姻，而與他人為通姦行為，嚴重妨害家庭生活，所為實有不該，依法量刑。

邱姓女子和先生長期分居後懷孕流產，邱夫憤而控告妻子涉嫌通姦，台南地院法官以邱女前...
邱姓女子和先生長期分居後懷孕流產，邱夫憤而控告妻子涉嫌通姦，台南地院法官以邱女前後供詞不一，不採信她供稱是先生的種，依通姦罪判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。圖/本報資料照片
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婚姻懷孕子宮

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