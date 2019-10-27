彰縣男子選里長恐嚇對手 被判當選無效

2019-10-27 17:04 中央社 彰化27日電



男子黃家富在去年的員林市南東里長選舉勝出，但檢方認為，黃男曾恐嚇對手「我要乎你死」等，提出當選無效之訴，法院判黃家富當選無效。全案可上訴。

根據台灣彰化地方法院公布的判決書指出，去年年底的員林市南東里長選舉有黃家富、黃俊黨2人參選；民國107年11月19日，黃家富騎機車前往黃俊黨住處，恐嚇對方，「乎你做，乎你做好不好」、「你身體要固好勇，不要選」、「頭前的溝沒蓋蓋子，你去死」、「我要乎你死」，另也恐嚇黃俊黨的妻子，指「妳頭腦壞掉了」。

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台灣彰化地方檢察署檢察官認為，黃家富的行為導致對手心生畏懼而不敢從事競選活動，對手因而在里長選舉時敗選，黃家富違反選舉罷免法，因此提出當選無效之訴。

法院審理此案時，黃家富辯稱，黃俊黨為了讓他無法當選，對外造謠，說他曾在黃俊黨母親的靈堂翻桌，他一時氣不過才會找黃俊黨理論，希望對方不要再散布不實言論，進行乾淨選舉，不是妨害黃俊黨競選，最多只能算是出言不遜，沒有要危害黃俊黨的身體健康或生命安全。

不過，法官認為，黃家富進入他人住處客廳，屢以言詞攻擊黃俊黨及其太太，一般人遭人侵門踏戶口出惡言都會害怕疑慮，而黃俊黨原本都會出門拜票，遭黃家富恐嚇後，就把競選總部的鐵門關上，黃俊黨的競選活動已經受到抑制。

法官指出，被告辯稱其僅係出言不遜，並非妨害競選等語，屬於飾卸之詞，無足憑採，被告以言詞恫嚇等非法方法，妨害候選人黃俊黨競選，堪可認定，因此判當選無效。全案可上訴。