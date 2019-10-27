熟女慘陷戀愛詐騙 網路男蟲騙她當提領車手
2019-10-27 12:19
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
台北64歲張姓女子今年9月在臉書交友，陷入戀愛詐騙圈套，張女誤信帥哥網友急需用錢，提供銀行帳戶，更親自到銀行臨櫃提款，銀行員發現帳戶近期有多筆「國外提款」，隨即報案，張女淪為戀愛詐騙被害人，又涉犯詐欺罪，遭依法送辦。
警方指出，張女今年9月初在臉書上接獲交友邀請，發現大頭照是長相俊俏的外國男子，確認交友後，雙方已臉書和手機通訊軟體聊天，男蟲得知張女單身，持續1個多月噓寒問暖，以言語追求，營造戀愛氛圍，並聲稱家人在國外工作，需要帳戶、金錢。
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張女誤信網路男蟲，遭騙銀行存摺、提款卡、密碼等，還開通境外提領權限，不知已遭詐騙集團利用，列為警示帳戶。本月25日，男蟲騙張女，家人在國外無法提領帳戶現金，指示張女幫忙臨櫃提領，再匯款。
台灣銀行松江分行行員發現，張女提領的存摺中，近日有多筆「國外提領」，懷疑遭人詐騙，甚至還要臨櫃領錢，隨即通報中山分局長安東路派出所。警方到場後，張女才恍然大悟，得知淪詐騙集團幫凶，提供了存摺密碼等，背上詐騙罪名，遭依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，全案將向上溯源追查詐欺集團上手。
警方呼籲，詐騙集團經常已求職、假冒朋友請託、檢警機關辦案等理由，誘騙民眾提供存摺、金融卡，及密碼，切勿聽從指示更改提款密碼，及開通境外提領權限，以防自己成為詐騙集團幫凶，得不償失。
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