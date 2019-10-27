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缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣葉姓男子去年1月間因缺錢花用，夥同2名屏東籍宋姓、陳姓友人回台東持刀、蒙頭及戴手套闖入葉母好友邱姓婦人家中行搶，搶得現金、金飾約3萬餘元朋分，案經台東檢警偵辦訴，高等法院花蓮分院日前二審依強盜罪判處3人各8年有期徒刑，全案仍可上訴。

葉姓男子於107年2月11日與宋姓、陳姓友人合謀從屏東到台東行搶，且由葉男鎖定母親的好友邱姓婦人，葉告訴宋、陳2人，邱姓婦人家很有錢，3人決定從屏東開車到台東邱家搶錢，並由葉購買3頂全罩式毛帽、3副手套及2把西瓜刀，並前往邱婦家中強盜搜刮財物。

二審判決書指出，葉與宋、陳3人均坦承犯案，且犯案情節3人的供述一致。

3人供稱犯案前，葉及宋還喝了米酒壯膽，當天晚上11時55分許，3人都戴了全罩式毛帽及黑手套，並由宋、陳2人持西瓜刀威嚇邱婦：「我們只要錢，不傷人，錢都交出來」，葉負責在屋內搜刮財物，搶得現金3400元，以及男、女用金戒指數枚，經變賣換得現金35389元，陳分得7000元、宋分得11000元，葉因購買作案工具及支付3人食宿費用分得2萬餘元。

台東地院一審以葉、宋、陳3人不法所得多寡量刑，判處葉有期徒刑8年6月、宋8年、陳7年8月；花蓮高分院二審將3人視為強盜案共犯，判處3人各有期徒刑8年。

花蓮高分院。本報資料照片
花蓮高分院。本報資料照片
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台東屏東強盜

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