缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年
2019-10-27 12:10
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
台東縣葉姓男子去年1月間因缺錢花用，夥同2名屏東籍宋姓、陳姓友人回台東持刀、蒙頭及戴手套闖入葉母好友邱姓婦人家中行搶，搶得現金、金飾約3萬餘元朋分，案經台東檢警偵辦訴，高等法院花蓮分院日前二審依強盜罪判處3人各8年有期徒刑，全案仍可上訴。
葉姓男子於107年2月11日與宋姓、陳姓友人合謀從屏東到台東行搶，且由葉男鎖定母親的好友邱姓婦人，葉告訴宋、陳2人，邱姓婦人家很有錢，3人決定從屏東開車到台東邱家搶錢，並由葉購買3頂全罩式毛帽、3副手套及2把西瓜刀，並前往邱婦家中強盜搜刮財物。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
二審判決書指出，葉與宋、陳3人均坦承犯案，且犯案情節3人的供述一致。
3人供稱犯案前，葉及宋還喝了米酒壯膽，當天晚上11時55分許，3人都戴了全罩式毛帽及黑手套，並由宋、陳2人持西瓜刀威嚇邱婦：「我們只要錢，不傷人，錢都交出來」，葉負責在屋內搜刮財物，搶得現金3400元，以及男、女用金戒指數枚，經變賣換得現金35389元，陳分得7000元、宋分得11000元，葉因購買作案工具及支付3人食宿費用分得2萬餘元。
台東地院一審以葉、宋、陳3人不法所得多寡量刑，判處葉有期徒刑8年6月、宋8年、陳7年8月；花蓮高分院二審將3人視為強盜案共犯，判處3人各有期徒刑8年。
留言