雄三飛彈誤射事件 前上校處長再審遭駁
2019-10-27 12:06中央社 台北27日電
海軍金江艦誤射雄三飛彈擊中漁船，造成1死3傷，公務員懲戒委員會今年4月間判決9人懲戒，時任海軍艦隊指揮部作戰處處長林明華上校不服被判申誡，提起再審。公懲會判決駁回。
海軍金江艦於民國105年7月1日在左營軍港操演前進行雄三飛彈系統檢測時，在港內誤射雄三飛彈，誤擊在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡和3名船員受傷。
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監察院去年2月間彈劾時任金江艦長林伯澤少校、副艦長林清吉上尉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將、林明華等9人，並移送公務員懲戒委員會。
公懲會認定，林明華督導不周，且就其業務未能善盡客觀義務，判決林明華申誡。
林明華不服，提起再審。公懲會審理後，認為原確定判決無適用法規錯誤，且沒有足以影響判決的新證據，顯無再審理由，判決駁回。
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