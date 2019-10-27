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影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

國一女友主動「想愛愛」 他上陣結果是賠5萬吃牢飯

2019-10-27 10:35聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子前年底透過網路認識就讀國一的少女，兩人交往3個多月後，少女在陳的租屋處邀約「想跟你愛愛」，兩人交往時，陳就已知少女是國中生，但仍忍耐不住，與少女發生關係，少女返家後在母親質問下，透露與陳發生關係，當晚少女母親到警局報案，全案依妨害性自主罪嫌偵辦，陳承認涉案。台中地院審酌，雙方是合意發生關係，陳已用5萬與家屬達成和解，依情節酌量減刑，判陳1年7月徒刑。

判決書指出，陳姓男子以裝設太陽能板為業，前年12月間透過網路Instagram認識年僅13歲、就讀國一的少女，兩人交往3個多月後，去年4月間，少女在陳位於租屋處，主動獻身，邀約陳發生性關係，陳雖然明知少女未成年，與少女性交會觸法，但仍與少女發生關係。

少女當晚返家後，遭到母親質問，少女承認已非處女身，少女家長勃然大怒，氣得當晚就帶著少女前往警局控告性侵，警方通知陳到案時，陳承認與少女發生關係，堅稱「是她主動約我的」，全案警詢後依妨害性自主罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中地院審酌，少女主動邀約陳發生關係，雙方是交往中的男女朋友，陳沒有使用強暴、脅迫或違反少女意願的手段，陳也承認是在少女自願下發生關係，陳在案件審理時，已用5萬元與家屬達成和解，考量到與未滿14歲的少女發生關係是3年以上10年以下有期徒刑，然而考量犯行，有情輕法重、客觀上足以引起同情的情形，因此依法酌予減刑，判1年7月徒刑，全案可上訴。

台中市陳姓男子去年間在國一少女的邀約下發生關係，因而吃上牢飯。示意圖／Ingim...
台中市陳姓男子去年間在國一少女的邀約下發生關係，因而吃上牢飯。示意圖／Ingimage
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妨害性自主性侵Instagram國中生

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