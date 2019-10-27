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病患家屬要不到病床 辱罵女護理師爛人判拘役40天

2019-10-27 08:26聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市劉姓男子今8月間，要求某醫院急診室女護理師提供病床給他姊夫使用，女護理師評估劉姊夫身體與意識狀況尚可，考量病床應給實際需要的病患，認提供輪椅即可加以拒絕，劉心生不滿，涉嫌以「態度傲慢」、「爛人」等語辱罵她，台南地院依劉違反公然侮辱罪，判處拘役40天，得易科罰金，可上訴。　　　

判決說，劉（39歲）今年8月6日晚間8點多，在台南市某醫院急診部內，要求該醫院人員提供病床給他姊夫使用，急診室女護理師評估劉姊夫當時身體與意識狀況尚可，及考量須控管病床予實際需要的病患需求，認提供輪椅即可，拒絕劉要求，請保全人員協助提供輪椅。

劉因此心生不滿，在急診部檢傷區，刻意先持手機拍攝石倩怡，再公然以「態度傲 慢」、「爛人」、「連一段路都不走，難怪這麼胖」等語涉嫌辱罵女護理師，經檢警法辦、起訴。

法官認為，劉所為觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪。劉以侮辱性言詞辱罵女護理師，不僅缺乏尊重他人人格法益法治觀念，更破壞醫病關係，所為實屬不該；參以劉犯後未能坦然承認侮辱他人言詞，也未向女護理師表示歉意，難認對自己的行為已有深刻反省，量處其刑，以資警惕。

台南市劉姓男子涉嫌以「態度傲慢」、「爛人」等語辱罵女護理師，台南地院依劉違反公然...
台南市劉姓男子涉嫌以「態度傲慢」、「爛人」等語辱罵女護理師，台南地院依劉違反公然侮辱罪，判處拘40天，得易科罰金，可上訴。圖/本報資料照片
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護理師公然侮辱保全

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