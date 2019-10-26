諷環保局長「畜牧場門神」挨告 法官挺：喚醒社會重視
藍色東港溪協會理事周克任頻為畜牧場違法排放廢水問題，槓上時任屏東縣府環保局長魯臺營，發文直指魯是某畜牧場的門神，還嘲諷魯「如幸福豬般坐穩官位」，挨告公然侮辱、加重誹謗。高雄地院審結認為，周發言內容並非意在毀損魯名譽，而是為維護公共利益，讓主流意見與非主流意見相互辨明，過程中也有盡查證義務，判他無罪。
魯臺營控訴，周克任去年1月13日透過臉書發文說，「請魯大局長快去…如幸福豬般坐穩官位」，文中還指名道姓；魯自認該文嚴重貶損自身社會評價、人格尊嚴。事隔11日，周又透過臉書發文，暗指稱某畜牧場的門神終於露出水面，「內神通外鬼的內神，不是稽查員，恐怕是魯大局長吧」，全文以「我們要勇敢拒絕畜牧業養門神」作結。
魯不滿周克任發文後，還將貼文轉發到「屏東守望．守望屏東」、「屏東人屏東事」等地方臉書社團，涉嫌公然侮辱、加重誹謗。
周克任承認發文，但堅決否認加重誹謗、公然侮辱。他辯稱，所談的都是針對共事務、環境議題發表言論，屬於可受公評之事，且內容有經過查證，並非惡意批評，也非針對魯的私德評論。
針對周克任發文「請魯大局長快去…如幸福豬般坐穩官位」一事，高雄地院認為，由於周所屬的藍色東港溪保護協會正推動改善廣西水質計畫，基於對環保局推動沼液沼渣計畫、舉發畜牧汙染處理結果不滿，才有上述批判，雖然語帶嘲諷、甚至貶抑意味，但也是想喚起民眾環保意識，並希望環保局改善政策，原意並非要貶損魯。
至於周克任另再發文指涉魯是「畜牧場門神」一事，起因藍色東港溪保護協會、屏東環保聯盟共同向環保局舉發麟洛鄉某畜牧場違法排放廢水，環保局卻公告裁處結果為「不告發」，要求畜牧業者提供或補正資料。但魯臺營喊冤稱，當時稽查科認定有違規，須補正才能依其他條款裁處，案件僅在稽查科長層級，要到準備開罰時，案件才會送達局長。
然而，高雄地院認為，周還曾向環保局臉書、環督總隊留言詢問案件狀況，已盡查證義務，但因周並不是環保局內部人員，對於處理層級概念不見得熟悉，見裁處結果是「不告發」，一般人確實可能聯想成政府機關不予以裁罰；環保局長既然是機關首長，對外代表環保局，在外界不了解機關分工情形下，自然要對機關所有決策事項負責。
高雄地院認為，魯臺營當時身為環保局長，應更容忍外界評論。況且，周克任發表的評論有監督公部門施政效果，也能喚起社會大眾對環保議題的重視，更能讓主流、非主流意見相互抗衡，讓真相越辯越明，並非意在毀損魯的名譽，上述言論難用公然侮辱、加重誹謗等罪論定，判周無罪，可上訴。
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