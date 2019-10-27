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酒駕族不贖車…車拍賣不夠抵罰款 強制執行追討欠款

2019-10-27 01:02聯合報 記者王昭月林保光／高雄報導

有些駕駛發現車輛殘值比罰款低，不領車想規避罰款，警方指是「異想天開」。 記者王昭...
有些駕駛發現車輛殘值比罰款低，不領車想規避罰款，警方指是「異想天開」。 記者王昭月／翻攝
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市面全新機車動輒七、八萬，汽車則數十萬到上百萬元不等，即使淪入中古市場，殘值有的也不低。警方發現，不少違規車主車輛被查扣後，寧可捨棄愛車，就是不繳罰金領回，認為酒駕罰金比另外買車還貴。

高雄市仁武警分局交通組巡官翁銊勳表示，初次酒駕被扣車，若酒測值低於零點廿五、未釀事故，可向監理站申請分期繳納罰鍰，先繳款一期即可領車；如果酒測值超標，觸犯刑事及公共危險罪，案發後可先由親友領車，再靜待判決。不過警方辦理查扣車輛公告拍賣作業時，不少車主竟回電反映，「就沒錢繳罰金啊，贖不起」。

高雄一名王先生幾年前工作不順，買瓶啤酒喝後，騎車到屏東兜風解悶，在產業道路遇上警方臨檢，酒測值未超標，機車當場被扣，並拿到一萬五千元的紅單；他的機車約八年，是平日代步工具，車子被扣，上班等於沒腳力，他是酒駕初犯，最後申辦分期繳罰款，他說，若不是一定要用車子，也不想繳罰金領車。

酒駕新制上路前，機車騎士只要酒駕被抓，最少罰一萬五，最高罰六萬，要到保管場領車，需繳罰金，還需結清拖吊費及每天五十元的保管費。今年七月酒駕新制上路，騎士酒駕均採最高罰九萬，有車主認為，酒駕愈罰愈重，繳一次罰款，幾乎就能再買一輛中古車，車子殘值既不高，根本也不必領回。

員警說，遭查扣的車輛都由各查扣單位負責拍賣，有些車輛儘管堪用，但註銷車牌後，年份再新也不能上路，只能標售給環保資源回收廠商。每輛車殘值，汽車約一萬元、機車約一千八百元，拍賣後只能當「廢鐵」，少數名車經標售後，在國內不得上路，廠商可能會以其他名義輸往國外重新組裝再賣。

警方另發現，有些駕駛發現車輛殘值比罰款低，索性不領車，想規避罰款，但恐是「異想天開」。警方強調，車輛拍賣後，如果不夠抵罰款，監理單位仍會依法移送法院強制執行。

酒駕車主事故機車騎士臨檢監理站中古車罰單

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