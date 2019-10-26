第4度闖中正紀念堂 台灣國陳峻涵潑紅墨遭衛兵壓制

2019-10-26 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台灣國辦公室主任陳峻涵昨天中午用塑膠袋裝紅墨水，到中正紀念堂趁衛兵交接時丟擲蔣中正銅像，整個銅像瞬間染紅，隨後陳就被現場管理人員壓制在地，交由警方帶回派出所，警詢後依涉文化資產保護法、毀損罪嫌移送北檢偵辦，檢方裁定3萬元交保。

陳峻涵表示，之所以選在昨天光復節行動，是因認為蔣介石妄稱光復台灣，事實上是再次帶給台灣人更嚴重的災難，正所謂「狗去豬來」，最終仍導致台灣今日這般國不成國的困境，因此10月25日不是台灣光復節，而是「台灣再淪陷日」。

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陳峻涵說，蔣介石強行劫收台灣以後，將台灣的軍事與經濟物資大肆掠奪，為供應中國內戰所需，台灣的民生物資供應銳減，導致物價飛漲、民不聊生，更因為在台官員貪污舞弊、草菅人命，才讓一樁單純的私菸查緝案，最終引發數萬台灣人遭殘忍屠殺的二二八事件，及接下來數十年的白色恐怖，事件的元兇蔣介石竟仍被奉為光復台灣的偉人，傲然高坐在首都供人瞻仰、膜拜。

陳峻涵說明，此次行動是2015年至今第4度進入中正紀念堂表達銅像必須拆除的意見，加上其他獨派團體的行動，去蔣化早已是全民共識，況且促進轉型正義條例已通過多時，卻未見政府有具體作為，實在令人失望，台灣國辦公室要求立即拆除中正紀念堂及遍佈全國各地的蔣介石銅像，以落實轉型正義，並廢除台灣光復節，還原歷史真相。

陳峻涵昨天中午以紅墨水潑灑蔣公銅像後，被管理人員制止在地，第一時間連一旁的衛兵也出手協助制止；陳事後在臉書發文表示「以前認為中正廟內站崗的衛兵是假人扮的，否則怎麼可能連眼珠子也能動都不動ㄧ下？這次兩位衛兵竟然下崗位來幫忙捉人，證實了我以前是想錯了！」