親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

3大惡習讓執拗的他罹腸癌 棋聖：遠離癌症，以我為戒

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

散布「黑猩猩」監聽謠言？新黨總統參選人楊世光遭查辦

2019-10-26 18:07聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜「國家機器監控」風波，新黨總統參選人楊世光上網評論，被告發散布「電信機房監聽」謠言，警方依違反社會秩序維護法通知查辦，今天下午他至台北市信義警分局說明，表示是提出質疑，政府殘害言論自由。

楊世光今年8月透過網路直播表示，他詢問任職電信公司友人，這名友人稱電信公司都有機房，國安局、警方擺了被稱為「黑猩猩」的黑盒子，卻很少拿到「監聽函」，不敢保證沒有監聽；嘉義縣調查站發現影片，上月函文台北市警方查辦。

楊世光在警詢後受訪說，他提出質疑，卻受到國家單位關心，當公權力被濫用，台灣還有人權及言論自由嗎？政府無限擴大權力，殘害言論自由，對於一個總統參選人，這是非常嚴重的政治打壓。

他說，社維法處罰不重，警告意味比較大，就是希望他閉嘴，連一個政治人物都有那麼大的心理壓力，一般老百姓壓力更大，這就是濫權的政府。

新黨總統參選人楊世光被告發散布「電信機房監聽」謠言，警方依違反社維法通知查辦。記...
新黨總統參選人楊世光被告發散布「電信機房監聽」謠言，警方依違反社維法通知查辦。記者李奕昕／攝影
分享
新黨總統參選人楊世光被告發散布「電信機房監聽」謠言，警方依違反社維法通知查辦。記...
新黨總統參選人楊世光被告發散布「電信機房監聽」謠言，警方依違反社維法通知查辦。記者李奕昕／攝影
分享

楊世光北市韓國瑜

相關新聞

被檢舉假認養真買賣 業者挨罰4萬元

2019-10-26 15:38

新莊警聯合環保局鐵腕執法 強力取締違規噪音車

2019-10-26 14:05

台東男子被控肇事逃逸一審判7月 二審改判無罪

2019-10-26 11:48

外送違規拚業績 警察開罰不手軟

2019-10-26 11:27

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26

開庭飆罵對方「狗兒子」 自己先遭公然侮辱判罰6千

2019-10-26 10:40

懷疑老婆出軌鋁棒猛毆滿臉血 醋夫險要了妻子的命

2019-10-26 10:29

武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命

2019-10-26 10:12

被控教唆捏造鑑測成績 其實他曾揭陋習...判無罪

2019-10-26 09:59

影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38

受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17

酒醉男飆罵員警「垃圾」 這下虧大了

2019-10-26 07:24

東鹼涉內線交易 總經理遭約談

2019-10-26 00:11

女翻譯被親不願和解 日名廚判拘役

2019-10-26 00:10

竄改案件騙獎金 海山分局一警收押七交保

2019-10-26 00:05

東鹼內線案 總座遭調查

2019-10-25 23:30

東鹼去年挨罰停工 總經理傅春生又涉內線交易30萬交保

2019-10-25 22:37

潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

2019-10-25 20:50

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49

台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

2019-10-26 10:29

騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38

警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」

2019-10-25 22:01

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09

搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈

2019-10-26 10:33

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師

2019-10-26 05:14

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

警2度警車載女又被加碼爆料 遭記2小過處分

2019-10-26 16:02

影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50

基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動

2019-10-25 20:19

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容

2019-10-25 20:44

母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手

2019-10-26 12:18

萬華應召大樓被抄 鶯燕「八國聯軍」

2019-10-26 00:00

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓

2019-10-26 11:34

見鬼？破壞海上美術館少年爆：夜遊船下紙團被反丟上來

2019-10-26 16:27

武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命

2019-10-26 10:12

萬華警甫挨批騎警車載女友 今再爆攔查疑亂搜包包惹議

2019-10-26 15:34

父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑

2019-10-25 19:13

台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間

2019-10-25 19:13

洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

2019-10-25 23:58

影／不爽韓國瑜參選 男子點打火機破壞看板警送辦

2019-10-25 18:18

影／2陸船盜澎湖海砂量破萬噸 28人全收押

2019-10-26 12:56

台東男子被控肇事逃逸一審判7月 二審改判無罪

2019-10-26 11:48

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38

不交往就對妳下咒！神棍送400萬元佛牌網狂吐槽

2019-10-26 10:01

竄改案件騙獎金 海山分局一警收押七交保

2019-10-26 00:05

台南警方8分鐘尋獲iPad 德籍旅客：超越倫敦市警局

2019-10-26 11:09

潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

2019-10-25 20:50

高雄男子疑攜毒品心虛落跑 警方開3槍逮人

2019-10-25 23:21

又見美食外送員出車禍 迴轉撞上直行車

2019-10-26 14:35

七旬婦：要找里長跳舞 4公里路白天走到黑夜

2019-10-26 08:21

受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17

石虎相機尋獲31台 救回動物影像 2竊嫌收押

2019-10-25 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top