保障陸配及未成年子女權益 移民署放寬居留規定

2019-10-26 14:45 中央社 台北26日電



移民署今天表示，為保障中國大陸籍配偶親子間權益，已修法鬆綁陸配居留規定，若陸配離婚後，且取得未成年親生子女監護權，並有扶養事實等狀況，可繼續留台到子女滿20歲。

內政部移民署發布新聞稿指出，在台陸配與配偶離婚後，如無法取得未成年親生子女監護權，就不能繼續在台居留或是遭強制出境，影響陸配與其子女間權益。

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移民署表示，現已修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文，且在10月10日生效，修法後鬆綁陸配居留規定，若陸配離婚後，其親生子女未成年，但對子女有扶養及會面事實，並取得監護權，陸配仍可繼續留在台灣，直到子女年滿20歲，以符合國際人權公約精神及兼顧兒童最佳權益。

移民署指出，現行規定陸配在台居留期間喪偶，如未再婚，須連續居留4年才可申請定居；未喪偶者只需連續居留2年就可申請定居。

移民署表示，此次修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文，讓喪偶未再婚陸配，從原本連續居留4年改為連續2年，且每年在台居住超過183天以上，就可申請在台定居，預估約1210人受益。