新莊警聯合環保局鐵腕執法 強力取締違規噪音車
2019-10-26 14:05
聯合報 記者巫鴻瑋
／新北即時報導
日前新北市新莊有民眾反映深夜時常出現改裝車轟鳴聲擾民，對此警方加強取締噪音車狀況，昨日深夜即聯合新北市環保局人員在數個重要路段攔查，僅單一晚就查獲24件改裝排氣管車輛案件，將依規開罰，希望能遏止歪風。
據新北市警方統計，今年全市1月1日至10月25日，攔檢通報的高噪音車輛案件就高達2273件，雖然警方持續進行聯合取締，但仍有民眾無視規定、挑戰公權力，不僅造成民眾困擾，也讓警方十分頭痛。
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新莊警分局為了遏止這種歪風，將全面加強稽查，除了聯合環保局人員實施攔檢勤務，不定點實施取締，同時將視情況，依「道路交通管理處罰條例」開出最高9600元的罰鍰，嚴重者還會通報相關單位召回車輛，進行後續相關檢驗及處罰。
昨日晚間新莊地區實施的聯合稽查取締勤務，新莊警方便攔查到改裝排氣管車輛24件，無照駕駛2件及酒駕1件；警方表示，雖然統計數目上，違規數量持續下降，但仍需駕駛配合才能達到零違規的目標，警方則將持續聯合各單位實施聯合稽查，防制噪音車擾人清夢的情況再頻頻上演。
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