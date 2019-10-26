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台東男子被控肇事逃逸一審判7月 二審改判無罪

2019-10-26 11:48聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東1名王姓男子去年5月間騎乘重型機車，不慎撞擊同方向張姓女子騎乘機車，導致張女受傷，未留置現場協助張女救護及報警處理，即離開現場被控肇事逃逸，台東地方法院今年5月31日一審判處有期徒刑7個月，當日剛好大法官第777號解釋令公布，肇事逃逸部分條文違憲，檢察官主動幫王男上訴，二審高等法院花蓮分院改判無罪。

台東地檢署主任檢察官黃榮德接受媒體電訪表示，根據大法官解釋，其中有關「肇事」部分，可能語意所及的範圍，包括「駕駛人的故意或過失」或「非駕駛人的故意或過失」 包括因不可抗力、被害人或第3人之故意或過失，若駕駛人並無故意或過失時，即已無刑法第185條之4肇事逃逸罪適用。

他表示，根據檢察官調查和王男的供述，車禍發生原因是張女違規未打方向燈才發生事故，且事發時王男有停下來，是張女表示不要緊，才先行離開現場。因此根據大法官解釋，王男不適用肇事逃逸罪判處。加上一審宣判當日和大法官解釋令公告剛好在同一天，因此檢察官主動幫被告提起上訴。

據了解， 刑法第185條之4肇事遺棄罪，處1年以上7年以下有期徒刑，因未考慮被害人受傷輕重以及肇事責任歸屬，恐有違憲法比例原則，民國106年間分別由雲林、高雄、台東等地方法院法官提起釋憲。

大法官檢察官台東

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