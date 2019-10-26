黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



嘉義縣山區立委參選人許能通的楊姓工讀生，日前網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被特定媒體、網站指「幫韓徵臨演充人數」並散布個資辱罵，許能通今天邀請律師陪同譴責，將對「黑韓者」提加重毀謗、違反個資法告訴。

「 黑韓產業無所不在！」許能通表示，本案很單純就是要徵臨時工讀生，對於「只是堵藍」社團及網路媒體記者不做查證、惡意抹黑，任意散布工讀生個人資訊，已經明顯違反個資法，已聘請律師協助楊同學提告。

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楊同學表示，他是法律系研二學生，受僱許能通總部當攝影工讀生，本月21日韓國瑜來嘉義，他有課無法協助攝影，18日下午到學校不公開社團徵人，內文中強調「攝影社成員佳」、「提供3張作品」，也提醒「 這是國民黨行程，如果無法忍受政黨言行，切勿應徵、避免發生衝突」。

楊同學說，沒想到這篇單純徵工讀文章，卻被有心人截圖轉發，導致他的姓名、手機號碼、照片都被公開，甚至收到匿名電話向他辱罵五字經，讓他只能暫時關閉臉書帳號。

律師鍾育儒表示，「只是堵藍」社團及網路「芋傳媒」記者不做查證，刻意誤導民眾、減損楊同學名譽，已違反刑法310條加重毀謗罪，同時也涉及違反個資法，將對社團管理人及媒體負責人、記者，提出刑事告訴並附帶民事賠償。