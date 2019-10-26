大法官解釋檢方幫肇事者提上訴 二審判無罪

2019-10-26 14:46 中央社 台東縣26日電



王姓男子被控機車肇逃，今年5月31日遭判刑7個月，當天剛好大法官第777號解釋令公布，刑法第185條之4「肇事逃逸」部分條文違憲。台東檢方主動幫王男上訴，二審改判無罪。

王男去年5月間在台東市騎乘重型機車，不慎撞擊同方向張姓女子騎乘機車，導致張女右側手肘及腕部擦傷、右側手部挫傷。檢方認為王男未留置現場給予張女必要的救護及報警處理，逕自騎乘機車逃逸，經路人報警後，始為警查獲。所為係犯刑法第185條之4之肇事逃逸罪嫌，提起公訴。

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刑法第185條之4規定「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」台東地方法院今年5月31日宣判，法官考量王男「情輕法重」，依刑法59條減輕刑責，判處有期徒刑7個月。

台東地院宣判當天，剛好司法院釋字第777號解釋令公布，刑法第185條之4肇事逃逸條文「部分內容有違法律明確性和比例原則」。解釋令公告後，台東地檢署立即主動幫王嫌提起上訴，台灣高等法院花蓮分院日前2審判決大逆轉，改判王男無罪。

台東地檢署主任檢察官黃榮德接受記者電話訪問表示，過去只要肇事逃逸，不管情節輕重、有無過失，均判1年以上7年以下徒刑。大法官解釋條文內容違反法律明確性，因此主動幫王男提起上訴。

黃榮德表示，根據大法官解釋，刑法第185條之4，其中有關「肇事」部分，可能語意所及的範圍，包括「駕駛人的故意或過失」或「非駕駛人的故意或過失」（包括因不可抗力、被害人或第3人之故意或過失）。若駕駛人並無故意或過失時，即已無刑法第185條之4肇事逃逸罪之適用。

黃榮德表示，一審宣判日和大法官解釋令公告剛好同一天，且由檢方主動幫被告提起上訴相當罕見。依檢察官調查和王男供述，車禍發生原因是張女違規未打方向燈，且事發時王男有停下來，是張女表示不要緊，才會先行離開現場。因此二審見解，依大法官解釋，王男不適用肇事逃逸罪判處。

刑法第185條之4對「肇事逃逸」的認定，因未考慮被害人受傷輕重以及肇事責任歸屬，有違憲法比例原則，民國106年間分別由雲林、高雄、台東等地方法院法官提起釋憲。