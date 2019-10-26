親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億 不夠政府補

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

大法官解釋檢方幫肇事者提上訴 二審判無罪

2019-10-26 14:46中央社 台東縣26日電

王姓男子被控機車肇逃，今年5月31日遭判刑7個月，當天剛好大法官第777號解釋令公布，刑法第185條之4「肇事逃逸」部分條文違憲。台東檢方主動幫王男上訴，二審改判無罪。

王男去年5月間在台東市騎乘重型機車，不慎撞擊同方向張姓女子騎乘機車，導致張女右側手肘及腕部擦傷、右側手部挫傷。檢方認為王男未留置現場給予張女必要的救護及報警處理，逕自騎乘機車逃逸，經路人報警後，始為警查獲。所為係犯刑法第185條之4之肇事逃逸罪嫌，提起公訴。

刑法第185條之4規定「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」台東地方法院今年5月31日宣判，法官考量王男「情輕法重」，依刑法59條減輕刑責，判處有期徒刑7個月。

台東地院宣判當天，剛好司法院釋字第777號解釋令公布，刑法第185條之4肇事逃逸條文「部分內容有違法律明確性和比例原則」。解釋令公告後，台東地檢署立即主動幫王嫌提起上訴，台灣高等法院花蓮分院日前2審判決大逆轉，改判王男無罪。

台東地檢署主任檢察官黃榮德接受記者電話訪問表示，過去只要肇事逃逸，不管情節輕重、有無過失，均判1年以上7年以下徒刑。大法官解釋條文內容違反法律明確性，因此主動幫王男提起上訴。

黃榮德表示，根據大法官解釋，刑法第185條之4，其中有關「肇事」部分，可能語意所及的範圍，包括「駕駛人的故意或過失」或「非駕駛人的故意或過失」（包括因不可抗力、被害人或第3人之故意或過失）。若駕駛人並無故意或過失時，即已無刑法第185條之4肇事逃逸罪之適用。

黃榮德表示，一審宣判日和大法官解釋令公告剛好同一天，且由檢方主動幫被告提起上訴相當罕見。依檢察官調查和王男供述，車禍發生原因是張女違規未打方向燈，且事發時王男有停下來，是張女表示不要緊，才會先行離開現場。因此二審見解，依大法官解釋，王男不適用肇事逃逸罪判處。

刑法第185條之4對「肇事逃逸」的認定，因未考慮被害人受傷輕重以及肇事責任歸屬，有違憲法比例原則，民國106年間分別由雲林、高雄、台東等地方法院法官提起釋憲。

台東大法官檢察官

相關新聞

武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命

2019-10-26 10:12

新莊警聯合環保局鐵腕執法 強力取締違規噪音車

2019-10-26 14:05

台東男子被控肇事逃逸一審判7月 二審改判無罪

2019-10-26 11:48

外送違規拚業績 警察開罰不手軟

2019-10-26 11:27

開庭飆罵對方「狗兒子」 自己先遭公然侮辱判罰6千

2019-10-26 10:40

懷疑老婆出軌鋁棒猛毆滿臉血 醋夫險要了妻子的命

2019-10-26 10:29

被控教唆捏造鑑測成績 其實他曾揭陋習...判無罪

2019-10-26 09:59

影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38

受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17

酒醉男飆罵員警「垃圾」 這下虧大了

2019-10-26 07:24

東鹼涉內線交易 總經理遭約談

2019-10-26 00:11

女翻譯被親不願和解 日名廚判拘役

2019-10-26 00:10

竄改案件騙獎金 海山分局一警收押七交保

2019-10-26 00:05

東鹼內線案 總座遭調查

2019-10-25 23:30

東鹼去年挨罰停工 總經理傅春生又涉內線交易30萬交保

2019-10-25 22:37

潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

2019-10-25 20:50

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49

台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39

私畫停車格當選民服務處 李承龍等2人遭起訴

2019-10-25 11:53

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

2019-10-26 10:29

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38

警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」

2019-10-25 22:01

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師

2019-10-26 05:14

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈

2019-10-26 10:33

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動

2019-10-25 20:19

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54

抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容

2019-10-25 20:44

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

萬華應召大樓被抄 鶯燕「八國聯軍」

2019-10-26 00:00

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手

2019-10-26 12:18

武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命

2019-10-26 10:12

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑

2019-10-25 19:13

台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間

2019-10-25 19:13

影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓

2019-10-26 11:34

洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

2019-10-25 23:58

影／不爽韓國瑜參選 男子點打火機破壞看板警送辦

2019-10-25 18:18

針刺身體、打到四肢骨折 竹聯幫眾涉恐嚇取財落網

2019-10-25 17:33

檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見

2019-10-25 17:31

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38

台東男子被控肇事逃逸一審判7月 二審改判無罪

2019-10-26 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top