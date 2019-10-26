開庭飆罵對方「狗兒子」 自己先遭公然侮辱判罰6千

2019-10-26 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市何姓男子疑因房產買賣涉嫌偽造文書，與原屋主李姓父子興訟。李家兒子極度不滿何男詐騙老父，竟在橋頭地院刑事法庭公開審理偽造文書一案時，當庭飆罵何「你真的是狗兒子」，反倒先吞公然侮辱罪刑責。橋頭地院依公然侮辱罪，判罰李家兒子6千元罰金，得易服勞役，可上訴。

據了解，李家父子不滿何姓男子擅自處分房產，「賣掉我一棟房子」，氣憤提告何男；何遭橋頭地檢署依涉嫌偽造文書等罪起訴。不料，案子還在法院審理過程，李家兒子在去年10月12日出庭時，開罵何男「你真的是狗兒子」，挨告公然侮辱。

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李家兒子偵訊時均坦承出言罵人，橋頭地院簡易庭認為，他漠視法庭秩序，貿然在公開審理的法庭上出言辱罵何男，造成他人名譽受損；雖他都坦承犯行，但事後未尋求與何和解，也無意賠償，綜合考量後，認定李涉公然侮辱罪，判罰6千元罰金，得易服勞役6日，可上訴。