被控教唆捏造鑑測成績 其實他曾揭陋習...判無罪

2019-10-26 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



海巡署南巡局巡防科楊姓鑑測官，2016年間涉嫌假造年度鑑測總成績，獲檢方緩起訴，期間他卻又抖出，因時任情報科蔣姓科長沒接受鑑測，還請託他幫忙登錄200公尺游泳、3000公尺跑步鑑測成績，檢方另依教唆公務員登載不實公文書罪嫌起訴蔣。但橋頭地院審理發現楊的供詞反覆，也無證據證明蔣教唆，判蔣無罪。

楊姓鑑測官遭廉檢單位查辦捏造受測人員成績時，反咬沒接受鑑測的蔣姓科長曾私下拜託他，幫忙登錄鑑測成績。橋頭地檢署蒐證也發現，蔣在梯次成績名冊中，明明未顯示受測紀錄，但總成績名冊中，卻出現200公尺徒手游泳「合格」、3000公尺徒手跑步成績「合格」，認定他涉嫌教唆，影響海巡人員體能鑑測成績正確性，依教唆公務員登載不實公文書罪嫌起訴。

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蔣坦言，2016年間因開刀、調職，確實沒參加200公尺徒手游泳、3000公尺徒手跑步項目鑑測，也來不及參加補測，「但我願意之後補測」，堅決否認教唆楊姓鑑測官填載鑑測成績，反控楊單純是想便宜行事，才擅自填寫鑑測成績。

蔣的委任律師也辯稱，依南巡局內部規定，蔣在2014年的游泳鑑測合格成績能延用3年，此次鑑測成績根本不會影響當事人的升遷，根本沒必要教唆鑑測官捏造成績。況且，除了當事人之外，還有不少高階軍官的驗測成績也有不實，顯見這些成績都是楊自己製作，不能單憑楊一人指控，就認定蔣涉嫌教唆偽造文書。

業經橋院審理，勾稽各梯次鑑測名冊、成績名冊及總成績冊，發現局內檢管科、前情報科及人事室主管均未出現在各梯次鑑測名冊上，但總成績冊卻有完整成績；此外，兩本名冊資料有多處不相符，53名受測者中，就有多達18人受測資料有誤，錯誤比例高達3分之1。

合議庭詢問楊，為何當中多人明明沒參加鑑測，卻都有成績；楊只一再回應「沒有印象了」、「我沒有印象，有一段時間了」。

蔣表示，楊姓鑑測官是想便宜行事，才填載這麼多不實鑑測成績。蔣還意外揭露測驗陋習，他指出，測驗只是年度例行工作事項，大家都會游泳，測驗官到場時，常會表示只要「作個樣子」，「不想游，最少也要露個臉，代表有參加」，即便有參加，也可能只是下個水，實際上沒有完全游完。