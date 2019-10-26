影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



掛羊頭賣狗肉！新竹縣竹北市鬧區竟隱藏大型「職業麻將賭場」，該賭場用「臺灣麻將休閒協會」名義掩護賭博行為，更諷刺的是賭場內竟還有標語「嚴禁賭博」，經過警方數月埋伏蒐證，成功查獲邱姓現場負責人、服務人員及賭客共計20人，全案依涉嫌違反賭博罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

經竹北警分局調查，該「職業麻將賭場」是利用申請合法登記之人民團體「臺灣麻將休閒協會」名義，以「合法掩護非法」的手段，暗地裡吸收會員，並變相以場地清潔費為由，向賭客抽頭營利，以規避警方查緝。

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警方組成專案小組，經多月埋伏蒐證，在24日下午5點多持搜索票執行搜索，當場查獲負責人及賭客共計20人，查扣賭資現金4萬871元、1比1現金籌碼18萬3,800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物，訊後均移送新竹地檢署偵辦。

不少賭客認為他們賭博只是消遣，賭的金額也不大，認為警方大動作逮人搞得他們「好像犯什麼罪一樣」，有些賭客被逮時，還頻頻問警方「這不會上新聞吧？」、「被看到丟臉死了」。