親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

影／賭博被逮猛問「不會上新聞吧」 竹北鬧區破獲大型麻將賭場

2019-10-26 09:50聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

掛羊頭賣狗肉！新竹縣竹北市鬧區竟隱藏大型「職業麻將賭場」，該賭場用「臺灣麻將休閒協會」名義掩護賭博行為，更諷刺的是賭場內竟還有標語「嚴禁賭博」，經過警方數月埋伏蒐證，成功查獲邱姓現場負責人、服務人員及賭客共計20人，全案依涉嫌違反賭博罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

經竹北警分局調查，該「職業麻將賭場」是利用申請合法登記之人民團體「臺灣麻將休閒協會」名義，以「合法掩護非法」的手段，暗地裡吸收會員，並變相以場地清潔費為由，向賭客抽頭營利，以規避警方查緝。

警方組成專案小組，經多月埋伏蒐證，在24日下午5點多持搜索票執行搜索，當場查獲負責人及賭客共計20人，查扣賭資現金4萬871元、1比1現金籌碼18萬3,800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物，訊後均移送新竹地檢署偵辦。

不少賭客認為他們賭博只是消遣，賭的金額也不大，認為警方大動作逮人搞得他們「好像犯什麼罪一樣」，有些賭客被逮時，還頻頻問警方「這不會上新聞吧？」、「被看到丟臉死了」。

竹北警分局表示，針對「臺灣麻將休閒協會」涉嫌以合法登記人民團體變相經營「職業麻將賭場」，將依法函請主管機關依權責廢止許可等強制處分。警方也呼籲，將持續強力取締，絕不容許賭博敗壞社會風氣，不肖分子勿以身試法。

新竹縣竹北市鬧區竟隱藏大型「職業麻將賭場」，該賭場用「臺灣麻將休閒協會」名義掩護...
新竹縣竹北市鬧區竟隱藏大型「職業麻將賭場」，該賭場用「臺灣麻將休閒協會」名義掩護賭博行為，更諷刺的是賭場內竟還有標語「嚴禁賭博」。圖／警方提供
分享
警方查扣賭資現金4萬871元、1比1現金籌碼18萬3,800點、麻將賭具4副，並...
警方查扣賭資現金4萬871元、1比1現金籌碼18萬3,800點、麻將賭具4副，並起出會員名冊、營業帳單等贓證物。圖／警方提供
分享

麻將賭博賭場

相關新聞

武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命

2019-10-26 10:12

受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38

酒醉男飆罵員警「垃圾」 這下虧大了

2019-10-26 07:24

開庭飆罵對方「狗兒子」 自己先遭公然侮辱判罰6千

2019-10-26 10:40

懷疑老婆出軌鋁棒猛毆滿臉血 醋夫險要了妻子的命

2019-10-26 10:29

被控教唆捏造鑑測成績 其實他曾揭陋習...判無罪

2019-10-26 09:59

東鹼涉內線交易 總經理遭約談

2019-10-26 00:11

女翻譯被親不願和解 日名廚判拘役

2019-10-26 00:10

竄改案件騙獎金 海山分局一警收押七交保

2019-10-26 00:05

東鹼內線案 總座遭調查

2019-10-25 23:30

東鹼去年挨罰停工 總經理傅春生又涉內線交易30萬交保

2019-10-25 22:37

潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

2019-10-25 20:50

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49

台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39

私畫停車格當選民服務處 李承龍等2人遭起訴

2019-10-25 11:53

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38

警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」

2019-10-25 22:01

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師

2019-10-26 05:14

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動

2019-10-25 20:19

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容

2019-10-25 20:44

萬華應召大樓被抄 鶯燕「八國聯軍」

2019-10-26 00:00

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09

影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑

2019-10-25 19:13

台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間

2019-10-25 19:13

警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

2019-10-26 10:29

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

南庄景觀餐廳起火 消防員19小時接力撲滅

2019-10-25 11:07

洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

2019-10-25 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top