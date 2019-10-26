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警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年

2019-10-26 09:38聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南吳姓男子和大陸人士合作，在露天拍賣網站刊登支付寶、淘寶微信及大陸銀行代充值、代儲值、代付款及代匯轉帳的廣告，牟取兩岸新台幣與人民幣匯兌價差，3年來有5名民眾委託代匯轉帳，金額達新台幣3億8277萬多元，吳則獲千分之一報酬38萬多元，經檢警查獲，他吐還38萬多元求減刑，台南地院認吳犯銀行法，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付10萬元，可上訴。

案經台南檢方指揮高雄市刑大，今年6月間持搜索票前往吳台南住處，查扣相關證物而偵破此案。吳在偵審中均自白，且已在起訴後繳交犯罪所得38萬多元，請求法官減輕其刑。

檢警調查，在大陸「淘寶網」拍賣網站上交易，可透過第三方擔保交易網站「支付寶」點數支付買賣價金，以人民幣購買、儲值支付寶點數後，如經實名認證，仍可自該帳戶領回人民幣；另「微信支付」綁定銀行卡，微信用戶只須在微信中聯結銀行卡，完成身分認證後，即可將裝有微信APP的智慧型手機變成電子錢包，可購買合作商戶的商品及服務。

檢方認為，吳等人以支付寶、微信支付支付貨款，或為不特定客戶購買、儲值支付寶點數及以微信支付轉帳，為客戶清理與第三人間的債權債務關係或進行資金轉移，已屬匯兌業務的範疇。

判決指出，吳為牟取兩岸新台幣與人民幣地下匯率的價差利益，自2016年1月間起向不知情弟弟借用郵局帳戶及本身郵局帳戶作為收受匯兌款項的帳戶。

他在露天拍賣網站刊登「支付寶／淘寶／微信／大陸銀行代充值代儲值代付款代匯轉帳」的廣告，招攬民眾。江女等人以LINE或微信通訊軟體與他聯絡，並依指示匯款至上開帳戶內，經確認款項匯入後，即與大陸人士聯絡，將款項匯入對方指定的我國銀行帳戶內。

對方再以支付寶、微信支付或銀行轉帳方式將款項轉入吳所屬支付寶、微信錢包或大陸銀行帳戶，吳再以支付寶、微信支付或銀行帳戶轉帳給江女等人，據清查，吳匯兌金額達3億8277萬多元，並賺取千分之一不法利益，共計38萬多元。

台南地院認吳犯銀行法中非法經營銀行業務罪，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付10...
台南地院認吳犯銀行法中非法經營銀行業務罪，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付10萬元，可上訴。圖／本報資料照片
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