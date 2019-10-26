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受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

台北看守所附設台北分監服刑的張姓受刑人因不滿要照顧同舍房因曾跌撞傷頭的謝姓受刑人，幫忙洗澡還被對方辱罵三字經，連續兩天徒手或腳踹，或持臉盆置物箱毆打謝姓受刑人頭部，所方發現緊急送醫，醫院一度發出病危通知，住院半年才出院，卻於隔年因「敗血性休克」而死亡。新北地院審查謝姓刑人就醫紀錄，無從認定謝姓受刑人死亡結果與張姓受刑人毆傷有相當因果關係，日前依傷害罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，台北分監服刑的謝姓受刑人有癲癇病史，106年4月間，因不慎跌倒撞傷頭部，因持續性頭痛、噁心、癲癇發作戒送外醫，經衛福部立台北醫院發布病危通知，開刀治療 於106年5月3日出院後，所方託同舍房張姓受刑人照顧。

張姓受刑人因不滿要幫謝姓受刑人洗澡擦碗，還被他閒言閒語，甚至辱罵三字經，一時氣不過，連續兩天徒手或腳踹或是以臉盆或置物箱敲打謝姓受刑人頭部，106年5月21日下午3時所方透過監視器，發現謝姓受刑人頭部受傷戒護送醫，當晚9時醫院發出病危通知，住進加護病房，直到同年11月中才出院回到監所。

但謝姓受刑人107年1月又因急診入院，雖意識清楚，但脖子以下已經癱瘓，已是類似植物人的狀態，於2月5日因「敗血性休克」而死亡，謝男家屬事後依重傷害致死罪對張姓受刑人提告。

張姓受刑人坦承有動手打人，但力道都很輕，只是想發洩心中怒氣，並無意致人於死，新北地院依據謝姓受刑人遭毆打送醫後，其腦部電腦斷層顯示無出血及骨折，加上事發前後所有相關就醫紀錄，認為無從認定謝姓受刑人因敗血性休克的死亡結果，與張姓受刑人毆傷有相當因果關係，日前依傷害罪判處張姓受刑人5個月徒刑，得易科罰金15萬元，仍可上訴。

台北看守所附設台北分監服刑的張姓受刑人2年前不滿要照顧同舍房因曾跌撞傷頭的謝姓受...
台北看守所附設台北分監服刑的張姓受刑人2年前不滿要照顧同舍房因曾跌撞傷頭的謝姓受刑人，幫忙洗澡還被辱罵三字經，動手毆打對方，謝姓受刑人於隔年往生，新北地院審查後認為無死因無直接關連，依傷害罪輕判5個月徒刑。圖／報系資料照
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受刑人新北傷害罪

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