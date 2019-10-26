受刑人打死生病舍友？ 新北地院：死因無直接關連

2019-10-26 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



台北看守所附設台北分監服刑的張姓受刑人因不滿要照顧同舍房因曾跌撞傷頭的謝姓受刑人，幫忙洗澡還被對方辱罵三字經，連續兩天徒手或腳踹，或持臉盆置物箱毆打謝姓受刑人頭部，所方發現緊急送醫，醫院一度發出病危通知，住院半年才出院，卻於隔年因「敗血性休克」而死亡。新北地院審查謝姓刑人就醫紀錄，無從認定謝姓受刑人死亡結果與張姓受刑人毆傷有相當因果關係，日前依傷害罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，台北分監服刑的謝姓受刑人有癲癇病史，106年4月間，因不慎跌倒撞傷頭部，因持續性頭痛、噁心、癲癇發作戒送外醫，經衛福部立台北醫院發布病危通知，開刀治療 於106年5月3日出院後，所方託同舍房張姓受刑人照顧。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張姓受刑人因不滿要幫謝姓受刑人洗澡擦碗，還被他閒言閒語，甚至辱罵三字經，一時氣不過，連續兩天徒手或腳踹或是以臉盆或置物箱敲打謝姓受刑人頭部，106年5月21日下午3時所方透過監視器，發現謝姓受刑人頭部受傷戒護送醫，當晚9時醫院發出病危通知，住進加護病房，直到同年11月中才出院回到監所。

但謝姓受刑人107年1月又因急診入院，雖意識清楚，但脖子以下已經癱瘓，已是類似植物人的狀態，於2月5日因「敗血性休克」而死亡，謝男家屬事後依重傷害致死罪對張姓受刑人提告。