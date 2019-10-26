酒醉男飆罵員警「垃圾」 這下虧大了
2019-10-26 07:24
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
詹姓男子今年6月初酒醉，路過在新北市板橋區遇見車禍交通事故造成塞車，不爽現場處理員警動作慢，仗著酒意竟口出穢言辱罵員警「垃圾」，飆罵髒話，甚至動手揮拳打傷員警，導致員警肢體受傷。新北地院日前依妨害公務罪，判處詹男拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑兩年，緩刑期間交付保護管束，並應接受8小時法治教育課程，可上訴。
判決指出，今年6 月1日深夜11時許，新北市板橋區發生車禍交通事故，海山警分局海山派出所鄒姓及梁姓員警獲報，趕到現場協助交通疏導，酒醉路過的42歲詹姓男子竟無故上前辱罵車禍倒地傷者，鄒員上前表示，警方目前在執行公務並好言勸導其離開。
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不料，詹男竟爆粗口，當面辱罵員警「垃圾」、「幹你娘機掰咧」、「靠北拉」（台語）等語，並動手推擠鄒姓員警，並徒手揮拳攻擊，多次推打，致鄒員摔倒造成肢體多處擦挫傷，全部過程都被員警密錄器錄下。
新北地院考量詹男到案後坦承犯行，事後也與員警達成和解，依妨害公務罪，判處詹男拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑兩年，緩刑期間交付保護管束，並應接受8小時法治教育課程，仍可上訴。
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