東鹼涉內線交易 總經理遭約談
2019-10-26 00:11
聯合報 記者張宏業
／台北報導
宜蘭縣知名上市公司東鹼化學去年違規排放有毒酸氣，被裁罰四百餘萬元並勒令停工，台北地檢署追查，東鹼總經理傅春生涉在利空消息公告前，透過胞弟及友人出脫持股，藉此規避損失，涉及內線交易；檢方昨天搜索傅春生辦公室等六處地點，約談傅氏三兄妹共五名被告到案，全案朝違反證交法偵辦。
同案約談包括傅春生胞弟傅敏郎、胞妹傅薇香、傅春生友人楊智盛、楊文東等四人，深夜移送北檢複訊，檢方訊後命傅春生卅萬交保。
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東鹼蘇澳廠區硫酸鉀廠因被發現有鹽酸氣、粉塵洩漏等違規情事，製造嚴重空汙，去年遭宜蘭縣政府裁罰四○二萬元並勒令停工；調查局去年偵辦國土保育案件時，懷疑東鹼環保監測合格紀錄涉嫌造假，涉偽造文書罪，搜索約談蘇澳廠長到案，詎料東鹼又傳經理人涉內線交易遭搜索。
檢調獲報，指東鹼在停工重大利空訊息發布前，傅春生的家人傅敏郎、傅薇香事先出脫手中股票，由於賣股時機點巧合，懷疑傅春生透過人頭，從事放空等內線交易行為。
東鹼化學主產品是硫酸鉀，做為肥料供應給農業使用，年產能十五萬噸，但受停工影響，去年第四季營收急凍，每月營收幾近砍半，少了一億五千萬元，環保署三月撤銷蘇澳廠停工處分，東鹼五月取得粉狀鉀肥製造程序操作許可證，工廠逐漸復工。
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