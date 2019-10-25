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東鹼去年挨罰停工 總經理傅春生又涉內線交易30萬交保

2019-10-25 22:37聯合報 記者張宏業／台北即時報導

宜蘭縣知名上市公司東鹼化學去年違規排放有毒酸氣，被裁罰400萬元並勒令停工，台北地檢署發現，東鹼總經理傅春生在利空消息公告前，疑透過胞弟及友人出脫持股，藉此規避損失近百萬元，涉及內線交易；檢方今天搜索傅春生辦公室等6處地點，約談傅春生共5名被告到案，檢方晚間依違反證交法命傅春生30萬交保。

東鹼蘇澳廠區硫酸鉀廠因被發現有鹽酸氣、粉塵洩漏等違規情事，製造嚴重空汙，去年遭宜蘭縣政府裁罰402萬元，並勒令停工；調查局去年偵辦國土保育案件時，懷疑東鹼環保監測合格紀錄涉嫌造假，涉及偽造文書罪，搜索約談蘇澳廠長到案，詎料如今東鹼又傳經理人涉內線遭搜索。

檢調獲報，指東鹼在停工重大利空訊息發布前，傅春生為免股價下跌，造成手中持股虧損，透過胞弟從事放空等內線交易行為。

東鹼化學主產品是硫酸鉀，做為肥料供應給農業使用，年產能15萬噸，但受停工影響，去年第4季營收急凍，每月營收幾近砍半，少了1億5千萬元，不過環保署今年3月已撤銷蘇澳廠停工處分，東鹼5月又取得粉狀鉀肥製造程序操作許可證，工廠逐漸復工。

東鹼總經理傅春生涉內線30萬交保。記者張宏業／攝影
東鹼總經理傅春生涉內線30萬交保。記者張宏業／攝影
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蘇澳內線交易上市公司

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