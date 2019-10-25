蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案凶手從未被判死
行政院長蘇貞昌今天在立法院表示，有些罪惡天地不容，如燒死自己6位親人，或是當著母親面前把孩子的頭割斷，「我認為死刑定讞，就該執行。」這兩案分別是在除夕夜燒死6名家人、看護的翁仁賢和砍斷女童「小燈泡」頭的王景玉，翁在今年7月經最高法院判處死刑定讞，但王一、二審都被處無期徒刑，高院更一審審理中，非死刑定讞。
蘇貞昌今表示，廢除、減少死刑的「兩公約」也不完全否定還有死刑制度的國家繼續執行死刑；且「兩公約」中對所犯為最嚴重之罪者，未規定不能執行死刑。
王景玉2016年拿菜刀砍下女童「小燈泡」頭顱，手法凶殘，但士林地院認為兩公約及身心障礙者權利公約「形成不得對精神障礙者科處死刑」的限制，因此只能判無期徒刑。高院前審辯論時，廢死議題引起檢、辯針鋒相對。高檢署公訴檢察官表示，王經精神鑑定，確認他是有辨識行為能力的人，前總統馬英九2009年批准兩公約，外交部送到聯合過秘書處，但「被退件」，我國根本不是聯合國的兩公約簽約國。
檢方指出，中華民國原在1967年簽署兩公約，但事後我退出聯合國，直至2009年5月14日馬英九批准兩公約，並請友邦代為送件至聯合國祕書處存放，但6月15日即被退件；既然不是兩公約締約國，又為何適用？檢察官表示，立法院制定兩公約施行法，將兩公約內國法化，但士林地院的判決卻說我國是「締約國」，明顯的用法錯誤。
檢察官表示，我國只參照聯合國人權事務委員會的決議，但許多人卻將聯合國人權委員會、經濟及社會理事會的決議混為一談。而人權事務委員會主要職責是審查各國人權報告、接受人權議題申訴、提一般性意見等，情節最重大的犯罪仍可以判處死刑，但並沒說精障者不得判死。人權事務委員會在1995年、2008年分別對美國、日本提出人權報告，雖提到兩國對精障者有更人道的做法，但也沒禁止兩國死刑，這個締約國都沒廢除死刑，何況我國「不是締約國」。
檢察官也指出，許多人認為公政公約規定「任何人不得施以酷刑」，而死刑就是「酷刑」，依照這種邏輯，死刑都不用判了，難道我國是個執行酷刑、違反人權的國家嗎？如此詮釋，違背大眾法律感情。
高院更一審開庭時，「小燈泡」家屬認為案子拖得有點久，他們希望能恢復正常生活，小燈泡的父親仍希望王能判處極刑。本月15日再開庭，王景玉的律師黃致豪聲稱王會「不由自主發笑」，表示出現幻聽，「有人在跟他講話」，聲請鑑定王的就審能力，也否認是在拖延訴訟。
另外，法界也對「照單全收」將兩公約內國法化有不同聲音，認為國情不同，不能把兩公約當成「天條」。
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