親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李連杰大女兒近照曝光！ 絕美氣質穿禮服正翻

潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

2019-10-25 20:50聯合報 記者林孟潔陳弘逸／台北即時報導

潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調第四波搜索行動兵分6路約談福懋公司副總黃明堂等5名被告，檢方聲押禁見黃明堂、行賄「白手套」蕭炯桂、福懋公司課長王博民3人獲准；蕭炯桂不服提抗告，高等法院認為，蕭炯桂仍有羈押必要，今駁回抗告確定。

潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，不但砸上百萬元餽贈高級水果給福懋前副總黃明堂（現任顧問），還找來水果行老闆蕭炯桂充當白手套，利用水果禮盒裝現金行賄黃明堂，收賄上千萬元。

法院17日晚間裁定黃明堂、蕭炯桂、王博民3人羈押禁見；蕭炯桂不服提抗告，但高院認為，蕭炯桂在王音之告知「已經跑路」，並要求到潤寅公司搬取物品，仍用自身銀行帳戶收王音之高達200萬元匯款。

另外，王音之在東窗事發後逃匿，仍持續和蕭炯桂保持聯絡，顯見兩人有一定的信任關係，且蕭炯桂一再否認犯罪，潤寅實際負責人楊文虎、王音之又未到案，足以認定蕭炯桂有勾串之虞。

高院指出，蕭炯桂坦承有到潤寅公司搬取電腦，但就事後處理供述不一致，尤其蕭炯桂在案情曝光後，立即將自己和王音之、女兒的對話全數刪除，也有煙滅證據之虞。

裁定指出，蕭炯桂涉犯潤寅案件，有多數銀行遭詐騙，金額高達上億元，涉案人數眾多，犯罪所得金流仍有待勾稽釐清，蕭炯桂涉犯情節重大，無法以具保手段取代，確實有羈押必要。

蕭炯桂。本報資料照片
蕭炯桂。本報資料照片
分享

收賄詐騙詐貸

相關新聞

蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案兇嫌從未被判死

2019-10-25 20:54

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49

台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39

私畫停車格當選民服務處 李承龍等2人遭起訴

2019-10-25 11:53

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

上工次日遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-25 00:37

文曄併宣昶 爆內線交易 檢15路搜索

2019-10-25 00:31

照顧40年…婦人帶智障妹輕生 法官判緩刑

2019-10-25 00:25

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21

行政執行署與北市警合作 掃蕩東區惡意脫產攤商

2019-10-24 20:45

近4年來 124名香港人遭我國一審法院判刑

2019-10-24 19:36

違規擺攤欠193萬 台北分署忠孝商圈「露天執法」

2019-10-24 19:33

文曄併購宣昶爆內線 檢調搜索帶16人 經理交保

2019-10-24 18:51

無權審台塑越鋼案挨批 台北地院：靜待上級審裁判

2019-10-24 18:49

6年不見女兒遭控遺棄 母：離別會難過

2019-10-24 18:47

前部長告媒體敗訴 邱太三：法官助長潑糞歪風

2019-10-24 18:15

殺死直播主女友下跪磕頭道歉 廖晏霆判賠家屬700萬

2019-10-24 17:48

土地變道路漏未獲徵收補償 法院：特別犧牲不補不公平

2019-10-24 17:32

協助渣打出租大樓卻洩密 老客戶反應讓女員工遭起訴

2019-10-24 17:25

貪488元！公務員詐差旅費獲免刑 法官：情節輕微

2019-10-24 16:51

本屆首位！屏議員鄭雙銓涉賄判4年 選委會：依法停權

2019-10-24 16:42

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

2019-10-24 16:38

婦5根腳趾甲潰爛全拔掉 提告美甲師開庭才知「告錯人」

2019-10-24 16:24

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

2019-10-24 16:04

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

稱遭中共迫害 跳機入台陸男被遣送到第三國

2019-10-25 00:40

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

上工次日遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-25 00:37

照顧40年…婦人帶智障妹輕生 法官判緩刑

2019-10-25 00:25

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top