潤寅案水果行「白手套」不滿被押提抗告 法院打臉駁回

潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調第四波搜索行動兵分6路約談福懋公司副總黃明堂等5名被告，檢方聲押禁見黃明堂、行賄「白手套」蕭炯桂、福懋公司課長王博民3人獲准；蕭炯桂不服提抗告，高等法院認為，蕭炯桂仍有羈押必要，今駁回抗告確定。

潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，不但砸上百萬元餽贈高級水果給福懋前副總黃明堂（現任顧問），還找來水果行老闆蕭炯桂充當白手套，利用水果禮盒裝現金行賄黃明堂，收賄上千萬元。

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法院17日晚間裁定黃明堂、蕭炯桂、王博民3人羈押禁見；蕭炯桂不服提抗告，但高院認為，蕭炯桂在王音之告知「已經跑路」，並要求到潤寅公司搬取物品，仍用自身銀行帳戶收王音之高達200萬元匯款。

另外，王音之在東窗事發後逃匿，仍持續和蕭炯桂保持聯絡，顯見兩人有一定的信任關係，且蕭炯桂一再否認犯罪，潤寅實際負責人楊文虎、王音之又未到案，足以認定蕭炯桂有勾串之虞。

高院指出，蕭炯桂坦承有到潤寅公司搬取電腦，但就事後處理供述不一致，尤其蕭炯桂在案情曝光後，立即將自己和王音之、女兒的對話全數刪除，也有煙滅證據之虞。