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大法官最新釋憲！學生不滿被記過可提行政爭訟

父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑

2019-10-25 19:13聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣和美鎮一名42歲李姓男子，在家族經營的五金工廠擔任堆高機駕駛，今年2月某日上午帶著不滿2歲的女兒到公司，以為女童去辦公室找姑姑，就直接到辦公室外駕駛堆高機搬運棧板，不料女童又自行走出辦公室，疑似在找爸爸，沒注意到李男駕駛的堆高機正在轉彎處倒車，女童被堆高機撞倒輾斃。彰化地院法官日前依照過失致死罪，將李男判處四個月有期徒刑，緩刑2年。

據了解，李男在五金工廠工作多年，妻子則在外工作，事發當日李男抱著女兒到工廠，將女兒放在李男妹妹的辦公室內，卻沒有直接交代妹妹要照顧女兒，只是看到女兒走進辦公室找姑姑，就轉身去工作，該女童在沒有人照看的情況下，在工廠內亂走。事發時，李男開著堆高機載運棧板裝載紙箱，正要倒車進入廠區，但因為堆高機沒有後照鏡，李男完全沒有發現女兒就在左後方，女童被堆高機撞倒後輾壓，導致女童當場胸腹部鈍傷併血胸及腹內出血，雖緊急送醫，仍因出血性休克而死亡。

法官認為，李男明知女兒未滿兩歲正值學步又好動，卻疏忽而沒有親自將女兒託付給妹妹照顧，讓女兒在工廠內隨處走動，但審酌李男每天都會帶女兒到工廠給妹妹照顧，都從未發生意外，且李男駕駛堆高機時，是在工廠內的作業區，平常沒有他人進出，而作業區內遍地都是紙箱雜物，視線不佳，女童又僅有90公分高，比126公分的堆高機還矮，更難被李男發現。加上李男是女童的親生父親，且在事發後悲痛不已，深感悔悟，且親人都說李男平常對女兒疼愛有加，檢察官也認為李男喪失愛女，當知警惕而無再犯之虞，也幫他向法官請求緩刑。

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