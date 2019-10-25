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大法官最新釋憲！學生不滿被記過可提行政爭訟

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

「國賓影城微風廣場」2012年8月10日被台北市政府觀傳局、員警臨檢，發現戲院現場明示禁止味道不嗆辣、濃郁或食用時會發出聲音的薯條、洋芋片進入影廳，觀傳局認定這與電影法中央主管機關、前行政院新聞局2010年2月的公告「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」不符，逾期也未改善，影城遭裁處2萬5千元罰鍰。影城提訴願、訴訟都遭駁，聲請釋憲。大法官今決議不受理。

國賓影城認為前行政院新聞局2010年2月8日新影三字第0990001533Z號公告、同年5月17日新影三字第0990520627Z號令和台北市消費者保護自治條例第8條第1項規定，有違憲疑義。

國賓影城認為，電影片映演業者得禁止消費者攜帶味道嗆辣、濃郁、高溫熱湯（飲）或食用時會發出聲響的食物，但不得禁止消費者攜帶與映演場所販售相同品項的食物進入映演場所食用的揭示、標示或口頭告知，這是基於業者與消費者間「平等互惠」原則所作的修正。國賓影城自認未禁止消費者攜帶與它們販售相同品項的食物進入，北市府要求影城違反「平等互惠」原則的處分違反「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」的解釋令。

國賓影城認為這些規定、公告、令欠缺重要急迫目的，且任意限制業者對場所營業自主管理，嚴重干涉結社的營利核心目的，明顯違背憲法比例原則、法律保留原則和法律明確性原則，也違反憲法第14條所保障的結社自由。

大法官認為國賓影城的主張沒具體敘明規定、公告、令客觀上哪裡有牴觸憲法，不符合大法官審理案件法規定，應不予受理。

國賓影城＠台北微風廣場。圖／報系資料照片
國賓影城＠台北微風廣場。圖／報系資料照片
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