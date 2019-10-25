學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟
各級學校學生因學校教育或管理等公權力措施而遭受侵害，即使不是退學等處分，大法官今作釋字第784號解釋，指可以按相關措施的性質，依法提起行政爭訟救濟，沒有特別限制的必要。在這個範圍內，第382號解釋應該變更。
本案源於台中市立長億高中張姓學生2016年11月間「叼菸」而被記小過，翌月又因無照騎車而被記大過。張不服而提行政訴訟，但法院認為處分沒對學生憲法上受教育的權利或其他基本權利有重大影響，依釋字382號解釋駁回訴訟。張認為這有牴觸憲法第7條、第16條疑義，侵害他的訴訟權，聲請解釋和補充解釋。
釋字382號討論「限制學生對學校所為之處分提起爭訟之判例違憲？」，當時這號解釋認為各級學校依有關學籍規則或懲處規定，對學生所為退學或類此處分，足以改變學生身分並損及受教育的機會，屬對人民憲法上受教育的權利有重大影響，此種處分行為應為訴願法及行政訴訟法上的行政處分。受處分的學生在用盡校內申訴途徑未獲救濟者，可依法提起訴願、行政訴訟。
今天出爐的第784號解釋認為，本於憲法第16條保障人民訴訟權的意旨，各級學校學生認為權利因學校的教育或管理等公權力措施而遭受侵害，沒有特別限制必要。
解釋理由書指出，因學生身分所享有的學習權和受教育權，或基於一般人民地位所享有的身體自主權、人格發展權、言論自由、宗教自由或財產權，如果受不當或違法侵害，應該允許學生提行政爭訟，以尋求救濟，「不因學生身分而有不同」。
不過學校因教育目的或維持學校秩序，對學生的教育或管理而有學習評量、獎懲(公權力措施)，大法官仍認為要根據行政訴訟法或其他法律規定，依個案具體判斷，例如要整體考量學校的措施目的、性質和干預程度，如果是「輕微的干預」，這就難稱是侵害權利。
「教師和學校的教育和管理措施，仍然有專業判斷餘地」，大法官認為法院和其他行政爭訟機關應給予尊重；這一方面也是避免法院因微小案件而湧進大量訴訟案。
此外，2014年時新竹市培英國中傅姓學生因請病假1日，沒參加定期評量，後來參加補考。依2012年8月14日修正發布的新竹市國民中學學生成績評量辦法規定補考成績「超過60分者，超過部分7折計算」，傅也提訴願、行政訴訟，但都遭駁。傅也聲請釋憲，大法官雖併案受理，但關於傅所提的評量部分不受理。
釋字第684號解釋曾討論「大學所為非屬退學或類此之處分，主張權利受侵害之學生得否提起行政爭訟？」，第784號解釋相較之下範圍更擴大。
留言