東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



東鹼產品硫酸鉀。本報系資料庫 分享 facebook 東鹼公司(1708)蘇澳硫酸鉀廠去年因違規遭宜蘭縣政府裁罰402萬多元並勒令停工，但檢調獲報在此重大訊息公布前，有內部人涉內線交易避損及放空。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分6路搜索東鹼公司及涉案人住處，並約談東鹼總經理傅春生等5人，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

東鹼蘇澳硫酸鉀廠去年10月遭宜蘭縣政府被勒令停工，並裁罰402萬4000元。檢調獲報，東鹼公布重大訊息前，傅春生名下雖沒有交易該公司股票，但他的弟弟卻有賣股行為，懷疑傅春生將內線透露給胞弟或傅涉利用胞弟證券帳戶為人頭，進行避損及放空等不法行為。

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東鹼表示，主要是在於硫酸鉀製程中，有關成品輸送的設置、操作許可證，標示字樣僅列出「密閉式輸送機」輸送，主管機關認定未將冷卻機、圓篩機、成品暫存槽、中和貯存槽個別列示，且未提出申請許可。

今年2月26日，公告環保署訴願審議會決定撤銷原處分，後續事宜仍需視宜蘭縣政府另為適當之處理。東鹼表示，蘇澳廠會遵照宜蘭縣輔導整頓中，期工廠製造符合環保法規要求，至於後續復工作業、申請流程，以宜蘭縣決議為依歸。

東鹼主產品是硫酸鉀，主要做為肥料供應給農業使用，年產能15萬噸，但受停工影響，去年10月以來產線已全面停產，每月營收幾近砍半，少了約1.5億元。

東鹼去年10月至今營收衰退，11月營收掉到2.5億元，年衰退幅度擴大至36.20%。同時供應給電子業廢水處理使用的副產品氯化鈣，被迫對外採購原料硫酸，產品利潤因而下降。