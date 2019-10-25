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東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園一名婦人帶9歲兒子改嫁，自稱為管教小孩偷東西行為，脫掉男童內褲讓丈夫拿木板痛毆他到瘀青，婦人甚至講述「三太子割肉還親」故事，逼得小孩拿刀割手臂自殘，法院審酌後依成年人故意對兒童傷害罪判處兩人各3個月、4個月；男童自殘部分檢方考量婦人即時阻止，偵結不起訴。

檢警調查，這對夫婦去年3月20日為教養男童，丈夫先罵男童一頓後再壓制在地，並出腳踹了好幾下，後來妻子命兒子站起來脫掉他的內、外褲，丈夫則拿從工地撿回來的木板打他屁股、雙手，過程中男童因為閃躲造成右臉頰也受傷，1個多月後，丈夫又徒手把男童揍到全身多處瘀青。

由於這個家庭先前就已被列高風險家庭，社工定期訪查發現男童手臂有切割傷，一問一下他才說因為爸爸媽媽很生氣，爸爸打罵後說「如果你想出去就出去」，媽媽則講故事並說「你敢跟三太子一樣的話，我就不處罰你」。

男童還說，後來爸爸就從廚房拿了把刀子，自己因為想減少處罰時間，所以就在父母目睹下拿刀割自己；檢方調查後認為，兩人毆打男童部分犯嫌明確，偵結將2人向法院聲請簡易判決處刑。

而男童手臂撕裂傷部分，考量婦人當時有叫兒子把手舉高、止血，難認2人有容忍男童繼續傷害自己導致傷勢擴大犯意，此部分今年1月偵結不起訴。

審理時，男子供稱確實有拿木板打男童屁股、雙手，過程中對方閃躲所以有打到他右臉頰靠間眼睛處，婦人則說兒子被打過程確實如先生所述，2人均坦承犯行，但辯稱並非故意對小孩施暴，是因為孩子偷東西等語，另有醫院驗傷報告、家暴通報紀錄等佐證。

法院審酌兩人陸續以徒手、木板毆打男童受傷，考量2人犯後坦承，態度尚可，另衡量犯罪情節等，依一個成年人故意對兒童犯傷害罪判處婦人有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，各判男子有期徒刑3個月、3個月，合併執行4個月，得易科罰金12萬元。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園一對夫婦自稱為教訓兒子就痛毆他，男童還拿刀自殘。記者曾健祐／攝影
桃園一對夫婦自稱為教訓兒子就痛毆他，男童還拿刀自殘。記者曾健祐／攝影
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傷害罪三太子

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