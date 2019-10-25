「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任
2019-10-25 13:49
聯合報 記者王宏舜
／台北即時報導
公務員懲戒委員會前委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，9月間他辭職，並自請移送監察院調查，司法院人事委員會決議將石送監察院審查，遺缺暫由最資深的公懲會委員姜仁脩代理。總統府昨天發布總統令，特任姜為公懲會委員長。
姜仁脩曾任司法院副秘書長、高等行政法院院長、最高行政法院法官、法務部參事等要職。
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執掌違法、失職公務員懲戒的公務員懲戒委員會，與最高法院、最高行政法院並稱「三終審」法院，委員長一職也相當重要。公懲會為一級一審，因外界常誤解公懲會功能，甚至還以為它不是法院，司法院擬將公懲會、職務法庭合併後正名「懲戒法院」。
今年公懲會做出的重要判決包括中研院前院長翁啟惠「未依法據實申報財產」與「未揭露可能發生利益衝突情事」案，以及台大校長管中閔擔任公職期間違法兼職案，翁、管皆被判申誡。
前委員長石木欽的友人、佳和集團董事長翁茂鍾捲入多起訴訟，石多次接受翁飲宴招待，頻繁與翁和翁的律師聚餐、球敘。人審會認為石在他擔任最高法院法官審理案件時，或下級審才剛宣判，就和關係人翁茂鍾見面、提供法律意見。另外，石木欽在翁茂鍾刑、民事案件審理期間，用妻子和兒子的名義買進翁的公司股票，其中2008年以兒子名義購入的股票部分，至2014年以後陸續售出獲利，他是實質持有人，卻沒據實申報財產。
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