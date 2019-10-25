台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市一家已歇業的醫美診所，沒有合法醫師資格的鄧女，竟涉嫌自行替張姓、林姓顧客施打俗稱美白針的點滴，進行「侵入性」治療行為。台中市衛生局接獲檢舉，兩次稽查均發現有民眾正在施打，且鄧女並非該診所登載員工，而是「幽靈員工」。台中地檢署今依違反醫師法罪起訴鄧女。

鄧女（43歲）在台中市大里區一家醫美診所服務，但鄧女沒有取得合法醫師資格，也不是診所內的醫護人員，卻在未經醫師指示情形下，於去年6月1日下午替張姓顧客施打俗稱美白針的點滴，進行「侵入性」治療行為，張姓顧客則支付800元。

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該家診所於同年6月19日歇業，但鄧女7月19日下午仍替林姓友人以「侵入性」靜脈注射輸液方式，打入含有胺美樂-S注射液藥品的點滴。

台中市衛生局接獲檢舉，分別在6月1日與7月19日進行稽查，當場發現有顧客正在施打與注射點滴的事實，且為鄧女所施打；衛生局會同警方當場查扣民眾靜脈注射完畢的胺美樂-S注射液空瓶、輸液套等證物。