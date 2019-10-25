私畫停車格當選民服務處 李承龍等2人遭起訴
2019-10-25 11:53
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
中華統一促進黨成員李承龍、邱晉芛，去年在新北市新店區家樂福外馬路，私畫停車格、搭帳篷作為參選市議員的「選民服務處」而被檢舉拆除，李當時為表達不滿涉嫌對前來拆帳篷的工務局人員潑水，邱則對警方爆粗口。台北地檢署調查後認定2人已涉妨害公務罪，今依法起訴。
檢警調查，去年5月間，李承龍在新店區家樂福外既成道路的私畫停車格，並搭帳篷作為選民服務處。新北市工務局接獲檢舉後，派員前往拆除帳篷、註銷私畫停車格並改畫紅線。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
自稱是地主而有權合法使用的李承龍，事後被檢警查出，只是向原地主承租私畫停車格，然而該道路已被規畫為既成道路，工務局因此派員註銷道路上的私畫停車格，此舉引來李承龍、邱晉芛2人的不滿，分別朝拆除人員潑水、辱罵，挨告妨害公務罪。
檢警查出，李承龍並非原地主，雖經原地主同意，租借停車格供其使用，但該地已被劃為既成道路，停車格皆為違法私畫，且李承龍對工務局人員辱罵、潑水事證明確，今將他與邱女依法起訴。
留言