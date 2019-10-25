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私畫停車格當選民服務處 李承龍等2人遭起訴

2019-10-25 11:53聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

中華統一促進黨成員李承龍、邱晉芛，去年在新北市新店區家樂福外馬路，私畫停車格、搭帳篷作為參選市議員的「選民服務處」而被檢舉拆除，李當時為表達不滿涉嫌對前來拆帳篷的工務局人員潑水，邱則對警方爆粗口。台北地檢署調查後認定2人已涉妨害公務罪，今依法起訴。

檢警調查，去年5月間，李承龍在新店區家樂福外既成道路的私畫停車格，並搭帳篷作為選民服務處。新北市工務局接獲檢舉後，派員前往拆除帳篷、註銷私畫停車格並改畫紅線。

自稱是地主而有權合法使用的李承龍，事後被檢警查出，只是向原地主承租私畫停車格，然而該道路已被規畫為既成道路，工務局因此派員註銷道路上的私畫停車格，此舉引來李承龍、邱晉芛2人的不滿，分別朝拆除人員潑水、辱罵，挨告妨害公務罪。

檢警查出，李承龍並非原地主，雖經原地主同意，租借停車格供其使用，但該地已被劃為既成道路，停車格皆為違法私畫，且李承龍對工務局人員辱罵、潑水事證明確，今將他與邱女依法起訴。

中華統一促進黨員李承龍。聯合報系資料照
中華統一促進黨員李承龍。聯合報系資料照
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李承龍妨害公務

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