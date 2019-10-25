林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



行政院前秘書長林益世7年前被壹週刊報導涉嫌協助「地勇選礦」公司負責人陳啟祥，取得中鋼下游廠商爐渣鐵料採購合約，林被指向陳索討6300萬元，2012年初再度索賄8300萬元未遂涉貪瀆；當時林稱遭抹黑，控告壹週刊與陳啟祥。壹週刊認為報導無不實，林卻意圖使記者受刑事處分，控林誣告。一審林遭判刑8月，二審改判5月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

週刊報導，陳啟祥經營地勇選礦公司長期採購中鋼子公司「中聯資源」與下游廠商「中耀」的爐渣，再篩選分離鐵渣出口，2010年續約時，因傳出有其他廠商有意介入，陳首度赴林益世家拜訪，並商定給付6300萬元，林益世則確保合約可簽成。陳啟祥轉述，當時和林說好6300萬分三份，3000萬、2300萬分別用確保和中耀及中聯的合約，另筆1000萬元是公關費，林益世並表明要拿美金現金。

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檢方調查，認為在特偵組起訴書、高雄地檢署緩起訴處分書、台北地院判決書裡，林益世坦承收賄3600萬，證實他確實收取陳啟祥交付的款項，認定林誣告壹週刊記者、陳啟祥等4人。法院審理時，林益世稱「我不知道我收了多少錢」。

一審認為，林先開記者會「捍衛清白」，接著和委任律師賴素如到士檢提告加重誹謗，途中告訴狀已完成，林卻辯稱「不清楚內容」，說法不足採信，依誣告罪判刑8月。