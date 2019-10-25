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南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局今天在新營體育場舉辦「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，動員140名警力， 近期發生「直播主之亂」利用網路媒體串連糾集街頭鬥毆事件，透過社群媒體等不當渲染與傳播，致造成社會大眾恐慌，影響社會安寧與秩序，並因應109年總統（副總統）及立法委員選舉，特別以各警分局間區域聯防合作，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力，宣誓打擊犯罪、不容公權力遭受挑戰，展現遏止街頭鬥毆決心。

台南市市黃偉哲警察局長周幼偉陪同下全程觀摩演練後表示，警察面對大型群眾活動以及一些鬥歐滋擾事件的迅速反應，演練給大眾兩個啟示，第一個柔性執法的時代已經過去了，過去警察有些人期待是人民保姆，是警察應該不只是人民保姆，應該是人民的保護人，當民眾生命財產受到威脅的時候，應該要能夠明快的抵達現場來壓制，所以說對於好人，警察絕對是保姆，但對於一些違法犯紀的人，警察絕對是最大的打擊手。

黃偉哲表示，不只是過去柔性執法的時代過去，現在變成是強力執法、有效壓制，能夠對於一些群眾鬥歐滋擾的事件，能夠在最短的時間內抵達現場，展開警力，展開對不法活動的壓制，這才是民眾期待的警察的作為，藉著這個演練，也可以讓員警了解，法律授權的幅度到哪裡，紅線在哪裡，應該可以做的範圍、動作是哪些，可以讓警察執法的時候沒有後顧之憂，也可以讓民眾感受到警察執法的決心，保障民眾生命財產的決心。

黃偉哲也強調，台南市治安的滿意度是全國全高的，這都有賴於各分警及市警局的嚴肅執法，將來這樣的概念也將持續，也希望民眾繼續支持警察，這樣的警察才有力量能夠保障市民的生命財產安全。

今天演練過程是台南市察局勤務指揮中心接獲報案電話指稱：台南市立新營體育場前，有2方疑似廟會陣頭10餘人發生紛爭，並持棍棒等武器相互對峙叫囂，勤務指揮中心立即指派線上警力前往處理，並啟動快速打擊犯罪部隊支援，隨後線上巡邏及內勤警力編組之支援警力30名，在10分鐘內快速陸續抵達現場，展開強勢作為，以強制力 控制現場依法逮捕現行犯，將首謀者依法究辦，有效遏止街頭暴力發生。

現場流竄之不法分子利用網路串流糾集，再次相約談判，且有鬥毆、破壞路邊車輛及施放信號彈等情事，線上警力立即前往處理，並依據臺南市政府警局頒定的「啟動快速打擊犯罪部隊」作業程序，通報區域聯防麻豆、白河、學甲、佳里等分局及刑事警察大隊、交通大隊、保安大隊支援警力計52名馳赴現場支援，由新營分局分局長李名昌擔任指揮官，現場作警力部署及任務分工，將滋事雙方群眾隔開，並依法逮捕現行犯，完成狀況演練。

台南市警局今天舉辦區域聯防快打演練，強力壓制街頭鬥毆，展現打擊不法維護治安決心。...
台南市警局今天舉辦區域聯防快打演練，強力壓制街頭鬥毆，展現打擊不法維護治安決心。記者吳淑玲／攝影
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台南市警局今天舉辦區域聯防快打演練，強力壓制街頭鬥毆，展現打擊不法維護治安決心。...
台南市警局今天舉辦區域聯防快打演練，強力壓制街頭鬥毆，展現打擊不法維護治安決心。記者吳淑玲／攝影
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台南市警局今天舉辦區域聯防快打演練，強力壓制街頭鬥毆，展現打擊不法維護治安決心。記者吳淑玲／攝影
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警察黃偉哲

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