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斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子梁崇銘與母親爭吵，竟拿菜刀弒母，還將她的頭顱從12樓住處往下扔。桃園地院依桃園療養院精神鑑定報告，認為梁行凶時精神受影響，辨識行為違法能力降低，加上兩個姊姊都替他求情，依殺直系血親尊親屬罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，檢方主張不能適用刑法第19條減刑，梁的辯護律師則說「他連怎麼殺的都忘記了」。

梁（34歲）是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時就當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢的摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。

去年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親（67歲）猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

桃院囑託桃園療養院鑑定梁崇銘的精神狀況，梁說「覺得荒唐、有點白痴，讓別人發現這件事要坐牢浪費青春」；療養院指梁因安非他命中毒而有精神障礙。

一審認為，梁不知對母親感恩，還用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，他國中時就有偏差行為，經常蹺課打架，成年後還因詐欺、恐嚇入獄，品行欠佳。但梁的兩個姊姊都表示「希望不要判死刑」，又適用刑法19條「精神障礙」減刑，桃院判梁無期徒刑。

刑法第19條第3項規定「於因故意或過失自行招致者，不適用之。」。高等法院今開庭，檢察官認為梁因吸毒而有這些行為，這是「自行招致」，不應該成為減刑事由。

辯護律師則表示，法醫研究所的報告指出，死者身上的卅餘道刀痕是「死後為之」，也就是因行凶時心神喪失，才會在砍下了母親的頭顱後還持續刺殺身體。律師認為，會有這樣的情形，除了吸毒外，梁的個人特質也易怒、支持系統差，不能單純說因刑法第19條第3項規定就不減刑；一審判決時已綜合衡酌，再以桃園療養院的報告佐證。法官諭知本件候核辦。

毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷...
毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，他一審遭處無期徒刑。高等法院今開庭，對於案發過程，梁表示「忘記了」。記者王宏舜／攝影
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