斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



男子梁崇銘與母親爭吵，竟拿菜刀弒母，還將她的頭顱從12樓住處往下扔。桃園地院依桃園療養院精神鑑定報告，認為梁行凶時精神受影響，辨識行為違法能力降低，加上兩個姊姊都替他求情，依殺直系血親尊親屬罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，檢方主張不能適用刑法第19條減刑，梁的辯護律師則說「他連怎麼殺的都忘記了」。

梁（34歲）是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時就當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢的摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

去年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親（67歲）猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

桃院囑託桃園療養院鑑定梁崇銘的精神狀況，梁說「覺得荒唐、有點白痴，讓別人發現這件事要坐牢浪費青春」；療養院指梁因安非他命中毒而有精神障礙。

一審認為，梁不知對母親感恩，還用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，他國中時就有偏差行為，經常蹺課打架，成年後還因詐欺、恐嚇入獄，品行欠佳。但梁的兩個姊姊都表示「希望不要判死刑」，又適用刑法19條「精神障礙」減刑，桃院判梁無期徒刑。

刑法第19條第3項規定「於因故意或過失自行招致者，不適用之。」。高等法院今開庭，檢察官認為梁因吸毒而有這些行為，這是「自行招致」，不應該成為減刑事由。