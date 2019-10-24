運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



保全公司姚姓運鈔員積欠賭債，今年3月間利用到各銀行自動櫃員機補鈔機會，侵占鈔匣內現金1530萬餘元，為掩飾犯行補回193萬餘元，檢警逮獲他時，查扣贓款843萬，並在他的銀行帳戶查扣26萬，台中高分院依業務侵占罪將他判刑3年6月，並追繳未扣案的467萬元。全案定讞。

合議庭審酌，姚姓男子（40歲）長期擔任某家保全公司運鈔員，本應克盡職守，然因自身積欠賭債，即趁職務之便，利用公司管理鈔匣上漏洞，先後侵占公司交與他運送的款項，所侵占款項合計高達1530萬3000元，所生損害甚鉅。

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姚男犯後坦承犯行，除自行回補的193萬1000元、警方及時扣得的843萬4300元及在姚的帳戶查扣的26萬元外，其餘款項467萬餘元則已遭姚在短期內花用或流向不明，判刑3年6月。

檢審查出，姚於2012年起至保全公司擔任運鈔員，工作內容為將盛放鈔票的鈔匣載運至各銀行的自動櫃員機，於自動櫃員機操作查看舊鈔匣內的剩鈔款項後卸下，換上新鈔匣，再於自動櫃員機上輸入新鈔匣內的金額。

未料，姚男因積欠賭債、卡債及貸款，需款孔急，分別在今年3月14日、18日、21日，向同組「新手」楊姓運鈔員佯稱要取卡、或買彩券，為免運鈔車的感應器誤報，向楊借用運鈔車的感應器。

姚再趁楊下車之際，利用補鈔時，侵吞載到台中市西區廣三SOGO、 NOVA英才店、OK超商公門市各銀行所設自動櫃員機鈔匣內的款項，共侵吞1530萬餘元。

至21日下午，姚在台中市西區附近巷內，趁楊下車之際，欲將其中200萬補回鈔匣，以掩飾犯行，惟因款項巨大，又恐楊返回發現，慌亂中僅回補193萬餘元，故共侵佔1337萬餘元。

3月22日清晨，該保全公司接獲整鈔中心通報廣三SOGO的鈔匣短少6萬9000元，遂詢問姚有無遺落款項，姚自知犯行敗露，遂棄職潛逃，警方3月28日在南投縣草屯鎮拘提姚到案，扣得現金843萬餘元；又在姚嫌的銀行帳戶查扣26萬元。