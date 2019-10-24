攤販欠繳罰鍰 台北分署查封貨品強力執行
2019-10-24 21:05中央社 台北24日電
2名陳姓攤商在北市忠孝東路違規擺攤頻遭警取締，共欠繳新台幣193萬餘元罰鍰。行政執行署台北分署會同警方前往執行，查封大量貨品，若義務人不願或無法清償，將拍賣抵償。
台北分署新聞稿指出，有鑑於違規攤商罰鍰案件日漸增多，義務人持續違規營業卻拒不繳納，為彰顯公權力，特別規劃專案，今天下午會同台北市政府警察局大安分局，前往忠孝東路4段針對2名陳姓攤商強力執行。
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台北分署調查，2名陳姓欠費大戶義務人分別擺攤販賣衣服與生活用品，多次遭警開罰但都未繳納，各欠費新台幣138萬3600元、55萬500元。
台北分署今天派出3名執行官及8名執行同仁，在警方引導下前往擺攤現場，當場查封販售貨品，並到2名陳姓義務人共同承租的倉庫查封41箱貨品、機車1輛，義務人若不願清償或無法清償，將拍賣查封貨品以清償公法債權。
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