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行政執行署與北市警合作 掃蕩東區惡意脫產攤商

2019-10-24 20:45聯合報 記者廖炳棋／即時報導

台北市東區忠孝東路常有攤販擺攤，轄區大安警分局針對常業攤販經常違規佔用忠孝東路沿線人行道、騎樓等道路擺攤販賣等行為，認為除影響市容及妨害行人通行外，常業攤販為規避告發，常將名下所有財產轉移惡意脫產，無視警方舉發取締，藐視公權力，為此，法務部行政執行署台北分署與大安警分局為有效解決此一亂象，決定聯手出擊，現場立即查扣惡意脫產違規攤商的商品，以伸張公權力。

大安警分局統計轄內2019年1至8月份舉發行人、慢車、道路障礙違反交通管理處罰條例案件，共計4729件，尚有罰鍰未結案件有2859件，其中常業違規攤販以惡意脫產，藉此規避舉發繳納罰鍰共有17人，所欠繳國庫金額共計達295萬元。

大安警分局業在今年8月29日，先行函請法務部行政執行署台北分署評估惡性欠款大戶，予以「限制出境」的強制處分，這個月7日再由分局長率相關人員前往法務部行政執行署台北分署拜會分署長吳義聰，並獲得大力支持，除認為國家執法尊嚴應予伸張外，雙方共同研商針對轄內攤商意圖「隱匿、脫產」財產行為等欠款違規大戶，就義務人財產資料、家庭狀況、設攤地點及供貨來源等資料積極蒐證及查訪。

今天下午14時許，大安警分局相關人員會同並協助行政執行署台北分署執行人員，到大安區違規設攤地點稽查，現場查獲陳姓脫產攤商(2011年到現在，欠款達138萬元)、陳姓攤商(2011年到現在，欠款達55萬元)等2人，查扣衣服、飾品、3C電子產品等商品一批，希望能藉由強制執法，落實公權力，實現國家公法債權。

大安警分局提醒民眾，不要在道路上任意違規設攤，影響市容，如果收到違規舉發單，應主動自行繳款，為確保國家公法債權實現，未來大安警分局仍將持續運用法律賦予的執行方法與法務部行政執行署台北分署合作加強執行，展現公權力。

台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品...
台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品...
台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市大安警分局與法務部行政執行署合作，針對惡意脫產攤商強行掃蕩，並查扣販賣商品。圖/記者廖炳棋翻攝
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