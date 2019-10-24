近4年來 124名香港人遭我國一審法院判刑

2019-10-24 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



香港男子陳同佳去年2月分屍同遊台灣的女友潘曉穎，再逃回香港，士林地檢署通緝，如今卻演變成政治事件。從2016年起算，共有124名香港人遭我國一審法院判有罪，占起訴人數72%；司法院表示，我國與香港地區犯罪的追訴，屬偵查權限，司法院尊重權責機關。

立法院內政委員會今請司法院、內政部、陸委會、法務部、警政署和移民署等單位就「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」進行專題報告。依據司法院統計，2016年香港籍被告經第一審法院判決有罪的人數為82人、免訴5人、不受理4人、通緝2人，主要犯罪類型為「不能安全駕駛」，人數多達53人。

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2017年時，經第一審法院判決有罪的香港人為9人、無罪2人、不受理1人、通緝3人，主要犯罪類型也是不能安全駕駛(5人)。去年的數字則是15人有罪、4人無罪、3人免訴、不受理者8人，主要犯罪類型為交通一般過失傷害。

今年1至9月，被我國一審判有罪的香港人有18人，另外13人免訴、3人管轄錯誤、1人遭通緝，主要犯行是一般詐欺。