違規擺攤欠193萬 台北分署忠孝商圈「露天執法」
2019-10-24 19:33
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
鑑於違規攤商罰鍰案件日多，攤商違規被開單卻拒不繳納，行政執行署台北分署規畫專案執法，今天下午會同台北市警大安分局就轄內2位欠費大戶現場實施追徵執法，被執法的2名欠費大戶均為陳姓，分別欠繳913件、367件，合計欠費金額為138萬600元、55萬500元。
台北分署今天派出3名執行官、8名執行同仁，由大安分局引導前往3處現場執行，執行人員在忠孝東路4段180號及248號前人行道上，當場查封義務人販賣的衣服、生活用品等，隨後並至忠孝東路4段2位義務人共同承租放置物品的場所現場查封，總計查封41箱物品、機車1輛，屆期，義務人仍未清償，將依法拍賣查封物品以清償公法債權。
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台北分署晚間表示，民眾對於滯納的稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，萬勿心存僥倖，如有處分或隱匿財產等符合管收事由之情事，行政執行分署必將強力執行，以落實公權力，確保國家債權。
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