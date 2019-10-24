文曄併購宣昶爆內線 檢調搜索帶16人 經理交保
2019-10-24 18:51
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
知名半導體通路商文曄併購宣昶爆內線交易。台北地檢署查出，文曄前年宣布併購宣昶前，2家公司內部人分6組人，事先低價買進宣昶股票，待利多消息公告再出脫賺價差，檢方今天指揮調查局搜索15處地點，帶回獲利最高的宣昶董事孔繁仁共16名被告，文曄經理林佩茹訊後被依違反證交法交保3萬元。
同案約談包括文曄資深協理楊富巖、宣昶獨董戴盛世等人；檢調指出，本案被告未透過丙墊金主融資，因此犯罪所得不高，不法所得在10萬至100萬元間。
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IC通路商文曄定位為半導體上下游間的最佳橋樑，2017年4月6日，文曄和宣昶各自召開董事會，決定由文曄以每股27元，總價18.97億取得宣昶全數股權，因溢價幅度達4成，刺激宣昶股價飆漲，連拉多跟漲停。
受到文曄併購百分百股權影響，宣昶停牌前股價的溢價幅度達411％，股價由停牌前的19.1元飆高至26.45元，短短4個交易日漲幅超過38％。
調查發現，孔繁仁與戴盛世在重大消息公告前，先透過親友低價敲單買進宣昶股票，待消息公告再出脫獲利，孔繁仁獲利上百萬元。
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