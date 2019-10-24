無權審台塑越鋼案挨批 台北地院：靜待上級審裁判

2019-10-24 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年造成嚴重海洋汙染，導致當地居民捕魚、製鹽等產業受損，7875名受害者今年6月跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，但台北地方法院以沒有管轄權為由裁定駁回訴訟；受害者代表和律師今批法院裁定違法草率，台北地方法院回應，對於律師指責深表遺憾，且台灣審級制度完整，法院靜待上級審的裁判。

台北地院指出，民事訴訟首先要符合起訴合法要件，再具備法院訴訟要件、當事人訴訟要件，受害者代表和律師6月提告後未繳裁判費，法院依程序裁定補繳，原告6月28日補繳120萬餘元裁判費後才符合起訴合法要件；再者，本案為涉外案件且欠缺國際管轄權，不具備法院訴訟要件，也不能移送國外法院，因此駁回起訴。

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法院表示，至於律師提到「以原就被」原則，屬於土地管轄權，依法應先審酌是否有國際管轄權，若有再審酌是否有土地管轄權，因此法院裁定並無問題；另是否有國際管轄權屬於法院職權調查事項，也無涉辯論主義問題。

越南台塑受害者正義會（JFFV）等民間團體6月到法院提告指出，台塑河靜鋼鐵廠2016年4月初發生海洋汙染，造成越南中部包括義安、河靜、廣平、廣治、承天順化等省分沿海200餘公里大規模海洋生物死亡，是越南至今最嚴重的環境公害事件；汙染至少造成超過100噸死魚，影響1萬7000餘艘漁船、4萬餘人。

台塑集團雖已支付越南政府5億元美金，但卻沒有實際補償居民損失，7875名受害者今年6月跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，並且要求回復海洋生態。台北地方法院日前以沒有管轄權為由，裁定駁回訴訟，令受害者不滿，昨天正式提出抗告，今天開記者會並到司法院陳情、遞交國際人權團體連署信。

律師黃馨雯表示，台北地方法院裁定明顯違法不當，並且粗糙、草率，昨天已向高等法院提出抗告，希望法院重新審酌本案的管轄權，認定台灣法院有管轄權。