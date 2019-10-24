已證實謠言還轉發 疑韓國瑜支持者反同志挨罰

2019-10-24 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄李姓男子今年9月在個人臉書轉發文章，指「蔡英文硬要綠營通過同婚法、讓台灣成愛茲（應為滋）島、這樣中裕製藥才能大撈特撈」，被警方依違反社維法送辦。高雄地院發現，衛福部、中裕製藥針對此內容早已澄清過，李沒盡基本的查證義務，裁定處罰鍰3000元，可提抗告。

據了解，事實查核網站「MyGoPen」今年6月就指出此文是不實謠言，曲解同志婚姻、健保給付以及中裕製藥的說法。

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裁定指出，53歲李姓男子於臉書大量分享批評民進黨、蔡英文總統，並支持高雄市長韓國瑜，今年9月15日下午4點多，他轉發1則流傳於LINE的不實消息，內容為「台灣悲哀（同志雜交），感染（愛滋病）非常高」、「難怪蔡英文硬要綠營通過同婚法、讓台灣成愛茲島、這樣中裕製藥才能大撈特撈、這也是蔡英文真正目的、但願大家自求多福了」，被移送裁處。

李姓男子到案後辯稱，「我對現今性別認同混淆，及家庭觀念偏差感到憂慮，且同性戀確實是造成愛滋病蔓延的主因」，才轉發文章讓世人感受問題嚴重性。