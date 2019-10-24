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管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

前部長告媒體敗訴 邱太三：法官助長潑糞歪風

2019-10-24 18:15聯合報 記者王聖藜／即時報導

法治時報社社長黃越宏指法務部前部長邱太三與檢察官陳瑞仁利用法官法修法作籌碼，要求司法院讓邱妻宋富美回任台中地院法官，邱自訴黃誹謗；一審黃判拘役50日，台灣高等法院今撤銷判決，改判黃無罪確定，邱太三發聲明指出，他對判決無法認同，法律保障言論自由，但不容抹黑造謠。

聲明指出，黃越宏製造假新聞，抹黑他及他的妻子宋富美，相關的造謠言論，只要黃越宏善盡記者的查證工作就能夠確認，根本不是高院所謂「新聞媒體並無調查真實權限，無法知悉司法與立法機關法案磋商過程的狀況」。

第一，「根本不在場」：所謂透過民進黨立院黨團，以法官法修法為籌碼向司法院施壓一事完全不可能。事實上，2011年5月12日，民間司改會林峰正等人在柯建銘辦公室與民進黨團討論法官法修法時，是陳瑞仁檢察官及數名法官在場。他根本不在、司法院官方人士也不在。既然不在，如何施壓？黃越宏只要向有參與會議的人便知，怎麼會無法知悉？

第二，「根本不合理」：他妻子宋富美法官回任的審查會是在2011年的7月27日，法官法則是審查會的一個多月前早已通過，通過法案還不是司法院版本。而且當時國民黨在國會席次遠遠過半，他更無任何公職在身，僅是一介學者。這些都是一查便知，可見此爆料完全沒有呈現客觀事實，沒有善盡查證義務。

邱太三表示，上述的人事時地物，都能透過查證跟詢問找出答案，事實上，連播出相關言論的電視台都已發表聲明，表示此事未盡監督查證責任，更可見此判決完全背離事實。

邱認為，黃越宏本身就是主跑司法線的資深記者，當然能夠去查證司法與立法機關法案磋商過程、司法機關對法官派任地點之原因，今天高院做出這種荒謬判決，就是讓編故事的造謠抹黑得以脫罪。

邱太三指出，今年初國立中正大學犯罪研究中心發佈民眾對司法滿意度的最新民調結果，高達近八成民眾不信任法官審理案件的公正性，民眾對司法判決的不信任，都是因為這類荒謬判決而一點一滴累積出來，希望司法院能正視處理此一問題癥結。

他指出，假言論自由之名，行惡意攻訐之實者，此種不實內容之言論當然是造謠抹黑，此類行為不該受法律保障，更非常遺憾法院助長造謠潑糞的歪風。

法治時報社社長黃越宏指法務部前部長邱太三與檢察官陳瑞仁利用法官法修法作籌碼，要求...
法治時報社社長黃越宏指法務部前部長邱太三與檢察官陳瑞仁利用法官法修法作籌碼，要求司法院讓邱妻宋富美回任台中地院法官，邱自訴黃誹謗；台灣高等法院今撤銷判決，改判黃無罪確定，邱太三發聲明指出，他對判決無法認同。圖／報系資料照片
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司法院邱太三民進黨

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