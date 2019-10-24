台南檢警破獲賭博電玩 查扣149機台及39萬現金

2019-10-24 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市警局第一分局據報東區一大型電子遊藝場，讓賭客把積分卡換現金，涉嫌賭博行為，經1年半的蒐證，昨晚檢警動員近百警力，同步搜索電子遊藝場等處所，當場查扣賭博電玩機台IC板149塊、現金39萬9000元，現場帶回陳姓會計等3名工作人員及26名賭客，全案依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪送辦，檢方複訊後，陳20萬交保，並將傳喚負責人到案。

檢警據報後，成立專案小組分工，經長期蒐證，發現該電子遊藝場讓賭客以現金購買代幣，累計積分可以積分卡方式，交由現場員工兌換現金，經專案小組掌握該電玩店犯罪事實後，報請台南地檢署檢察官劉修言指揮偵辦。

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專案小組見時機成熟，昨天下午5時許，由劉修言及分局長鄭榮崑親自帶隊，動員近百警力、兵分多路同步執行搜索遊藝場處所、傳喚相關證人等。

檢警當場在該電子遊藝場內查扣賭博電玩機台IC板149塊，可供200人同時入座參與賭博外，以及現金39萬9000元、代幣27萬枚、積分卡200多張，現場逮捕陳姓會計人員、2名換錢員工，並帶回賭客等26名，全案依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪，移送台南地檢署偵辦。