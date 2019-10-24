殺死直播主女友下跪磕頭道歉 廖晏霆判賠家屬700萬

2019-10-24 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子廖晏霆去年持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴審理中；民事部分，邱的父母向廖彥霆求償，台北地方法院今天宣判，判廖晏霆應賠償邱的父親400萬2090元、邱的母親300萬元，仍可上訴。

廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，一審判15年。

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高院開庭時，廖晏霆供稱他沒有故意殺害邱女，並說「法院怎麼判我都接受」，起身對邱父鞠躬，邊哭邊道歉，表示「如果我不存在，是不是可以讓你不要這麼難過」、「我沒有想要傷害任何人」、「我很愛你女兒」、「我只是想保護她」、「沒辦法原諒自己」等語。庭後，廖晏霆還押前突然跪地磕4個響頭道歉。