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土地變道路漏未獲徵收補償 法院：特別犧牲不補不公平

2019-10-24 17:32聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市中和區一名范姓男子的土地於新北市政府辦理道路徵收時，因地籍圖出錯而漏未補償，經訴願由內政部決定要另案處理未果，向台北高等行政法院提告救濟。合議庭審理後，認為范男因公益受有「特別犧牲」，不予彌補則顯失公平，因此具補償請求權，判新北市府應將該土地報請內政部核准徵收，可上訴。

判決指出，范姓男子擁有中和區錦和段533地號土地，位於區公所民國73年辦理道路拓寬工程徵收範圍內，卻漏未辦理徵收補償，因而請求新北市府辦理徵收，被函覆婉拒。

范男不服提訴願，內政部訴願決定該土地在地籍圖接界處且接圖錯誤，致未列入徵收補償範圍，卻仍拓寬為道路使用，故撤銷原處分，限新北市府於2個月內另為適法的處理。新北市府於去年7月24日邀集范男協調，因未獲共識，他提告請求新北市府應就該土地報請內政部核准徵收。

法院指出，依釋字第400號、440號、474號解釋，因公益而受「特別犧牲」的財產權人應享有「補償請求權」，其具體內容、補償標準及權利行使方式，雖應以立法明定較為妥適，但現實情況卻常常法無明文。

為避免因立法疏漏造成個案不公平情形，行政法院應得透過憲法基本權條款、司法院的憲法解釋及法理，類推適用相類似的法令規範，以提供個案人民訴請法院實現其權利的機會。

法院認為，范男的土地已實際開闢成道路供公眾通行使用，因而喪失對該土地的占有使用收益等權能，為公益受有「特別犧牲」，不予彌補則顯失公平，應認具有「補償請求權」。該土地自民國73年間即闢為道路供公眾通行使用，其實質效果與周邊鄰地經徵收無異，具有相當的類似性。

秉持司法院釋字第747號解釋本旨，應得類推適用土地徵收條例第13條、第57條第2項等相關規定，由新北市府就該土地報請內政部核准徵收後，予以金錢補償。

新北市中和區一名范姓男子的土地於新北市政府辦理道路徵收時，因地籍圖出錯而漏未補償...
新北市中和區一名范姓男子的土地於新北市政府辦理道路徵收時，因地籍圖出錯而漏未補償，經訴願由內政部決定要另案處理未果，向台北高等行政法院提告救濟獲勝訴。圖／資料照。
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內政部司法院

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