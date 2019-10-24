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「司法X金馬」影展破天荒 死刑議題社會難迴避

2019-10-24 17:32聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

金馬影展首度與司法院合作，推出「司法X金馬影展」，選出7部劇作，司法院希望透過電影激發民眾多元的思辨與思考。司法院長許宗力今主持影展開幕式，金馬執委會執行長聞天祥、電視劇《我們與惡的距離》導演林君陽、參展片《我的兒子是死刑犯》導演李家驊皆出席。李說，希望大家來「聽故事」，影片不會告訴觀眾應該支持死刑或反對死刑，觀眾可以自行思考。

這7部電影包括《戴腳鐐的女孩 The Girl with a Bracelet》、《佩圖尼亞神加持 God Exists, Her Name Is Petrunya》、《被沉默的女人 A Regular Woman》、《魔鬼辯護人 Advocate》、《判決之後 Verdict》、《那一夜 One Night》和台片《我的兒子是死刑犯》。聞天祥表示，很驚訝司法院主動找上金馬執委會，這些片都是由金馬影展所挑選，他們邊看片邊選片，7部片都是首次在台放映。

其中，《我的兒子是死刑犯》導演李家驊選擇了三名犯行各異的死刑犯當主角，有的人還在服刑，有人在獄中自戕身亡，有人已伏法，在「正義」面前3人命運殊途同歸，但在律師、死囚家屬面前，是一個個血肉之軀。這部片以平實的採訪片段和報導影像，引出死刑後的問題。

今年獲希臘塞薩洛尼基影展金亞歷山大獎、影評人費比西獎與香港電影節紀錄片競賽評審團獎的《魔鬼辯護人》，講述律師列雅澤梅爾讓了巴勒斯坦人獲得公平審判，傾力對抗以色列司法系統，她得面對不友善的媒體環境、未審先判的執法者偏見，甚至死亡威脅。

《佩圖尼亞神加持》源自馬其頓的真實事件，導演以強烈的影像、幽默諷刺的口吻，批判馬其頓性別不平等，衝撞保守的宗教戒律，也呈現出司法和媒體的種種亂象。

許宗力表示，好電影能給觀眾許多啟發，他到現在都不曾忘記年輕時看《紐倫堡大審》、《梅岡城故事》，看到法律人奮力爭取人民權益時，心中的那種感動、震撼，透過好電影來談法律，更能讓社會理解審判之難。許說，從金馬精挑細選的這幾部電影，可以看出法律爭議不只是冰冷的咬文嚼字，還交織著性別、種族、宗教、傳統文化等各種複雜的因素。

林君陽表示，很多民眾想到法律都覺得距離很遙遠、一知半解，看到電視新聞中的犯罪者、犯罪者的親友的印象是標籤化、片面的印象，但透過電影，有機會看到這些人生命的紋理，去理解他們的「不得已」，而這些「不得已」的原因可能不只是他們本身，有可能也來自社會、與你我有關係。林說，如果了解這些，在懲罰他們之外，可以多想一想社會還能多做些什麼。

「成熟的公民社會，應認知司法與民眾距離不遙遠！」，李家驊拍《我的兒子是死刑犯》的動機是認為台灣民眾在看待司法事件時，只看到事件的斷面、行為的當下，卻忽略了對「人」的討論。李說，關於死刑大家可以有不同的討論，他只是想讓大家明白死刑犯在成為「死刑犯」之前，也是個平凡的人，在成為死刑之後，依舊是個平凡的人，只有大家願意用「人」的態度來面對這件事，才能理性討論死刑。

李說，要判斷是否是成熟的公民社會，不是看用什麼態度面對那些最有教養、最漂亮、最富有的人，而是用什麼態度去面對那些最可惡、最窮、最不堪、最討人厭的人，只有誠實面對這些事，台灣才有機會轉變為更好的公民社會。

司法院秘書長林輝煌表示，性別平等、殺人、死刑是社會迴避不掉的問題，希望透過電影讓大家深度思考。本屆「司法X金馬影展」影片將在11月7日至24日在台北新光、in89豪華數位、信義威秀影城與台中凱擘影城、高雄MLD影城上映。

導演林君陽（左起）、司法院秘書長林輝煌、金馬執委會執行長聞天祥、司法院副秘書長葉...
導演林君陽（左起）、司法院秘書長林輝煌、金馬執委會執行長聞天祥、司法院副秘書長葉麗霞、導演李家驊推介「 司法X金馬」影展7部劇作。記者王宏舜／攝影
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