「司法X金馬」影展破天荒 死刑議題社會難迴避

2019-10-24 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 /台北即時報導



金馬影展首度與司法院合作,推出「司法X金馬影展」,選出7部劇作,司法院希望透過電影激發民眾多元的思辨與思考。司法院長許宗力今主持影展開幕式,金馬執委會執行長聞天祥、電視劇《我們與惡的距離》導演林君陽、參展片《我的兒子是死刑犯》導演李家驊皆出席。李說,希望大家來「聽故事」,影片不會告訴觀眾應該支持死刑或反對死刑,觀眾可以自行思考。

這7部電影包括《戴腳鐐的女孩 The Girl with a Bracelet》、《佩圖尼亞神加持 God Exists, Her Name Is Petrunya》、《被沉默的女人 A Regular Woman》、《魔鬼辯護人 Advocate》、《判決之後 Verdict》、《那一夜 One Night》和台片《我的兒子是死刑犯》。聞天祥表示,很驚訝司法院主動找上金馬執委會,這些片都是由金馬影展所挑選,他們邊看片邊選片,7部片都是首次在台放映。

其中,《我的兒子是死刑犯》導演李家驊選擇了三名犯行各異的死刑犯當主角,有的人還在服刑,有人在獄中自戕身亡,有人已伏法,在「正義」面前3人命運殊途同歸,但在律師、死囚家屬面前,是一個個血肉之軀。這部片以平實的採訪片段和報導影像,引出死刑後的問題。

今年獲希臘塞薩洛尼基影展金亞歷山大獎、影評人費比西獎與香港電影節紀錄片競賽評審團獎的《魔鬼辯護人》,講述律師列雅澤梅爾讓了巴勒斯坦人獲得公平審判,傾力對抗以色列司法系統,她得面對不友善的媒體環境、未審先判的執法者偏見,甚至死亡威脅。

《佩圖尼亞神加持》源自馬其頓的真實事件,導演以強烈的影像、幽默諷刺的口吻,批判馬其頓性別不平等,衝撞保守的宗教戒律,也呈現出司法和媒體的種種亂象。

許宗力表示,好電影能給觀眾許多啟發,他到現在都不曾忘記年輕時看《紐倫堡大審》、《梅岡城故事》,看到法律人奮力爭取人民權益時,心中的那種感動、震撼,透過好電影來談法律,更能讓社會理解審判之難。許說,從金馬精挑細選的這幾部電影,可以看出法律爭議不只是冰冷的咬文嚼字,還交織著性別、種族、宗教、傳統文化等各種複雜的因素。

林君陽表示,很多民眾想到法律都覺得距離很遙遠、一知半解,看到電視新聞中的犯罪者、犯罪者的親友的印象是標籤化、片面的印象,但透過電影,有機會看到這些人生命的紋理,去理解他們的「不得已」,而這些「不得已」的原因可能不只是他們本身,有可能也來自社會、與你我有關係。林說,如果了解這些,在懲罰他們之外,可以多想一想社會還能多做些什麼。

「成熟的公民社會,應認知司法與民眾距離不遙遠!」,李家驊拍《我的兒子是死刑犯》的動機是認為台灣民眾在看待司法事件時,只看到事件的斷面、行為的當下,卻忽略了對「人」的討論。李說,關於死刑大家可以有不同的討論,他只是想讓大家明白死刑犯在成為「死刑犯」之前,也是個平凡的人,在成為死刑之後,依舊是個平凡的人,只有大家願意用「人」的態度來面對這件事,才能理性討論死刑。

李說,要判斷是否是成熟的公民社會,不是看用什麼態度面對那些最有教養、最漂亮、最富有的人,而是用什麼態度去面對那些最可惡、最窮、最不堪、最討人厭的人,只有誠實面對這些事,台灣才有機會轉變為更好的公民社會。